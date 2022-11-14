Короткометражка: много версий «Человека-паука» в стиле «Через вселенные»

Аниматоры с YouTube-канала Corridor выпустили анимационную короткометражку в стиле «Человека-паука: Через вселенные» про дружелюбного соседа в исполнении Тома Холланда.

По сюжету герой из-за заклинания Доктора Стрэнджа попадает во вселенную Майлза Моралеса из мультфильма 2018 года и пересказывает свои приключения: как он стал Человеком-пауком, спас многих граждан, оказался в команде Мстителей и сразился с Таносом.

А в конце ролика появляются десятки Людей-пауков из других вселенных, среди которых персонажи Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра, Паук из Marvel’s Spider-Man от Imsomniac, японский Человек-паук и многие другие.