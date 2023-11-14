«Фандом Фест ВКонтакте» собрал 10 тысяч посетителей

С 10 по 12 ноября в Москве прошел «Фандом Фест ВКонтакте», который собрал 10 тысяч посетителей, 100 звездных гостей и 4 миллиона просмотров на трансляциях.

Посетители могли вживую послушать группы из Южной Кореи и встретиться с художниками и косплеерами из Японии, а также с членами съемочных команд популярных фильмов и сериалов.

Корейская группа W24 исполнила свои хиты и несколько культовых российских песен: «Группу крови» и «Миллион алых роз».

Для гостей приготовили восемь зон, где можно было поиграть в видеоигры и настолки, попробовать уличную азиатскую еду, закупиться мерчем, пообещаться с селебрити и посмотреть стенды по популярным вселенным.