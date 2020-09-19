Фильм по аниме «Твое имя» снимет режиссер «Минари» Ли Айзек Чун

Постановкой киноадаптации «Твоего имени» Макото Синкая займется американский режиссер корейского происхождения Ли Айзек Чун.
Также он перепишет сценарий, над которым прежде работали Эмили Гордон («Любовь — болезнь») и Эрик Хайссерер («Бладшот»).
Ли Айщек Чун наиболее известен как режиссер фильмов «Минари», «День освобождения» и «Жизнь удалась». Когда он приступит к работе, неизвестно.
За производство отвечает студия Джей Джей Абрамса Bad Robot, а продюсером выступает Генки Кавамура, приложивший руку к оригиналу.
«Твое имя» вышло в 2016 году и стало одним из самых популярных аниме за все время. Оно собрало в прокате 357 миллионов долларов.
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Ещё одна волшебная притча — возможно, лучшая в карьере режиссёра. И самое кассовое аниме в Японии.
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