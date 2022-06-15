Фильм по симулятору Gran Turismo от Нила Бломкампа выйдет в августе 2023-го

Deadline сообщает, что Sony действительно запускает в работу фильм по мотивам видеоигровой франшизы Gran Turismo. И снимать его будет действительно Нил Бломкамп («Район №9», «Робот по имени Чаппи»). Сценарий написал Джейсон Холл (работал над скриптами к фильмам «Снайпер» и «Паранойя»).
Аннотация гласит, что картина будет основана на реальной истории о соревновании подростков, которые любили играть в Gran Turismo. После победы в конкурсе Nissan главный герой начинает карьеру профессионального гонщика.
Sony Pictures уже определилась с датой премьеры — 11 августа 2023-го.
Как СМИ сообщали ранее, ныне у Sony в работе на разных этапах около десятка экранизаций: от запущенных уже The Last of Us и Uncharted (по которой готовят продолжение) до грядущих Twisted Metal, Horizon, God of War, Ghost of Tsushima и других. Одни адаптации станут фильмами, другие — сериалами для стримингов.
Читайте также
Первый тизер-трейлер игры от режиссера «Района №9» Нила Бломкампа
Она выйдет в следующем году.
Sony разрабатывает сериалы по Horizon и God of War
Всего компания совместно с партнёрами готовит 10 адаптаций своих игр.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Жертвы фанфикшена«Меня зовут Гарри, и я жертва слэша».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.