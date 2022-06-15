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    Новости

    Фильм по симулятору Gran Turismo от Нила Бломкампа выйдет в августе 2023-го

    15 июня 2022
    15.06.2022
    260
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    Фильм по симулятору Gran Turismo от Нила Бломкампа выйдет в августе 2023-го

    Deadline сообщает, что Sony действительно запускает в работу фильм по мотивам видеоигровой франшизы Gran Turismo. И снимать его будет действительно Нил Бломкамп («Район №9», «Робот по имени Чаппи»). Сценарий написал Джейсон Холл (работал над скриптами к фильмам «Снайпер» и «Паранойя»).

    Аннотация гласит, что картина будет основана на реальной истории о соревновании подростков, которые любили играть в Gran Turismo. После победы в конкурсе Nissan главный герой начинает карьеру профессионального гонщика.

    Sony Pictures уже определилась с датой премьеры — 11 августа 2023-го.

    Как СМИ сообщали ранее, ныне у Sony в работе на разных этапах около десятка экранизаций: от запущенных уже The Last of Us и Uncharted (по которой готовят продолжение) до грядущих Twisted Metal, Horizon, God of War, Ghost of Tsushima и других. Одни адаптации станут фильмами, другие — сериалами для стримингов.

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