Фильм по симулятору Gran Turismo от Нила Бломкампа выйдет в августе 2023-го

Deadline сообщает, что Sony действительно запускает в работу фильм по мотивам видеоигровой франшизы Gran Turismo. И снимать его будет действительно Нил Бломкамп («Район №9», «Робот по имени Чаппи»). Сценарий написал Джейсон Холл (работал над скриптами к фильмам «Снайпер» и «Паранойя»).

Аннотация гласит, что картина будет основана на реальной истории о соревновании подростков, которые любили играть в Gran Turismo. После победы в конкурсе Nissan главный герой начинает карьеру профессионального гонщика.

Sony Pictures уже определилась с датой премьеры — 11 августа 2023-го.

Как СМИ сообщали ранее, ныне у Sony в работе на разных этапах около десятка экранизаций: от запущенных уже The Last of Us и Uncharted (по которой готовят продолжение) до грядущих Twisted Metal, Horizon, God of War, Ghost of Tsushima и других. Одни адаптации станут фильмами, другие — сериалами для стримингов.