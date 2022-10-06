Фильм по «Спауну» нашёл новых сценаристов

Многострадальная новая экранизация «Спауна» от Blumhouse, находящаяся в разработке с 2017 года, обрела новых сценаристов. Текст будут писать Скотт Сильвер («Джокер»), Малкольм Спеллман («Сокол и Зимний Солдат») и Мэтт Миксон.

За одной из главных ролей по-прежнему закреплён Джейми Фокс («Джанго Освобождённый»).

С 2017-го адаптация успела сменить сценариста, а первоначальную версию писал и вовсе Тодд Макферлейн, сценарист комикса и создатель персонажа. А одно время за ней был прикреплён и Джереми Реннер — неизвестно, появится ли он в проекте. Макферлейн же выступает продюсером картины.

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Комикс рассказывает о секретном агенте, который был предан и убит, после чего его душа отправлена ​​в ад. Находясь там, он заключает сделку с демоном, который позволяет ему вернуться на Землю, чтобы увидеть свою жену в последний раз. Он возрождается, но со стёртой памятью и изуродованный. Он осознаёт, что с его смерти прошло пять лет, и его жена замужем за его лучшим другом, а он — сверхсильное порождение ада.

«Спаун» был создан в 1992 году Макфарлейном, одним из основателей Image Comics. С тех пор комикс публиковался постоянно, что сделало его самым продолжительным инди-изданием.

Комикс был экранизирован как полнометражный хоррор-фильм в 1997 году с Майклом Джей Уайтом в главной роли, а также адаптирован как мультсериал HBO в конце 1990-х годов.