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    Финал «Оби-Вана Кеноби» собрал больше просмотров, чем «Книга Бобы Фетта»

    29 июня 2022
    29.06.2022
    643
    0 минут на чтение
    Финал «Оби-Вана Кеноби» собрал больше просмотров, чем концов «Книга Бобы Фетта»

    По данным Samba TV, финал первого сезона «Оби-Вана Кеноби» за 5 дней с момента выхода посмотрели 1,8 миллиона домохозяйств в США.

    Это на 20% выше результатов «Книги Бобы Фетта», который за аналогичный период охватил 1,5 миллиона домохозяйств.

    На старте «Оби-Ван Кеноби» собрал 2,14 миллиона просмотров, превзойдя показатели второго сезона «Мандалорца» (чуть больше 2 миллионов) и «Лунного рыцаря» (1,6 миллиона).

    При это каждый из этих проектов к финалу потерял около 200 тысяч домохозяйств. Лучше всего с этой стороны показал себя «Сокол и Зимний солдат» — премьеру посмотрели 1,8 миллиона, а финал — 1,7 миллиона.

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