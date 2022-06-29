Финал «Оби-Вана Кеноби» собрал больше просмотров, чем «Книга Бобы Фетта»

По данным Samba TV, финал первого сезона «Оби-Вана Кеноби» за 5 дней с момента выхода посмотрели 1,8 миллиона домохозяйств в США.

Это на 20% выше результатов «Книги Бобы Фетта», который за аналогичный период охватил 1,5 миллиона домохозяйств.

На старте «Оби-Ван Кеноби» собрал 2,14 миллиона просмотров, превзойдя показатели второго сезона «Мандалорца» (чуть больше 2 миллионов) и «Лунного рыцаря» (1,6 миллиона).

При это каждый из этих проектов к финалу потерял около 200 тысяч домохозяйств. Лучше всего с этой стороны показал себя «Сокол и Зимний солдат» — премьеру посмотрели 1,8 миллиона, а финал — 1,7 миллиона.