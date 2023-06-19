«Флэш» и мультфильм «Элементарно» близки к кассовому провалу

У Variety вышла статья с предварительными прогнозами кассы двух высокобюджетных фильмов: супергероики «Флэш» и мультфильма Pixar «Элементарно». Оба показали низкий старт за первые выходные, но если у «Флэша» есть ещё хоть какой-то шанс окупиться, то «Элементарно» почти наверняка станет кассовым провалом.

Сборы «Флэша» за уик-энд по США составили 64 миллиона долларов. По миру картина собрала 139 миллионов.

Суммарный бюджет фильма составляет 200-220 миллионов долларов — без учёта маркетинга. Это значит, что фильму приблизительно нужно собрал 450 миллионов, чтобы выйти «в ноль» (кинотеатры забирают примерно половину).

Аналитики отмечают, что у некоторых супергеройских фильмов были похожие стартовые цифры, но в итоге они за весь прокат собрали внушительные суммы («Человек-муравей» сперва заработал 57 миллионов, а итоговая сумма составила 519 миллионов). Но «Флэшу» такой «выдержки» не прогнозируют.

«Элементарно» заработала в США 33 миллиона долларов, а по миру результат составил 48,3 млн.

Этот показатель — один из худших у Pixar. Хуже выступила только первая «История игрушек», которая за первые выходные собрала 29,1 миллиона долларов.

Бюджет картины составил примерно 200 миллионов долларов, и не похоже, что она окупится за всё время проката.

Аналитики предполагают, что после череды провалов мультфильмов Disney и Pixar их начнут выпускать сразу в онлайн-кинотеатрах.