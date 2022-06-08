Фото: Хоакин Феникс читает сценарий продолжения «Джокера»

Тодд Филлипс у себя в соцсетях поделился фотографией Хоакина Феникса, который читает сценарий продолжения «Джокера».
Сценарий снова написали Филлипс и Скотт Сильверс. Продолжение называется Folie à deux («Психоз для двоих»). Не исключено, что пару Джокеру составит Харли Квин. Или даже Бэтмен!
«Джокер» вышел в 2019-м. При бюджете примерно в 60 миллионов и рейтинге R картина собрала миллиард долларов в прокате. К тому же, лента завоевала четыре премии «Оскар». СМИ писали, что продолжение запущено в работу, но Warner Bros. официально о нём не сообщали. К тому же, СМИ писали, что руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав хочет назначить Тодда Филлипса в качестве советника по развитию киновселенной DC.
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