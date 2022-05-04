Фото: Марк Хэмилл на съёмочной площадке «Книги Бобы Фетта»

4 мая, в день «Звёздных войн», на Disney+ вышла документалка о создании сериала «Книга Бобы Фетта». В ней отдельно уделили внимание сценам обучения Грогу, где появились Люк Скайуокер и Асока Тано.
И оказывается, на площадке снимали не только актёра-дублёра Хэмилла Грэма Хэмилтона, но и самого Марка Хэмилла. Фото мгновенно облетели интернет и соцсети!
Вот что по поводу необычных съёмок говорит сам Хэмилл:
Этот процесс [съёмок] был для нас обоих чем-то новым, так что мы просто пытаемся дать создателям фильма то, что им нужно. Я работал во всех сферах — театре, радио, телевидении, фильмах, — у каждой свои требования. Но это какой-то совершенно новый аспект. Это составное исполнительское искусство. Не просто дублёр-каскадёр. Это ещё исходит и от режиссёра и текста на странице, все эти элементы собираются вместе, так что это такой длящийся опыт обучения.
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А при чём тут Боба Фетт?
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