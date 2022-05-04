Фото: Марк Хэмилл на съёмочной площадке «Книги Бобы Фетта»

4 мая, в день «Звёздных войн», на Disney+ вышла документалка о создании сериала «Книга Бобы Фетта». В ней отдельно уделили внимание сценам обучения Грогу, где появились Люк Скайуокер и Асока Тано.

И оказывается, на площадке снимали не только актёра-дублёра Хэмилла Грэма Хэмилтона, но и самого Марка Хэмилла. Фото мгновенно облетели интернет и соцсети!

Вот что по поводу необычных съёмок говорит сам Хэмилл: