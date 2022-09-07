Фото: самое детализированное изображение туманности «Тарантул»

Credits: NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» продолжает отправлять снимки разных уголков Вселенной — в том числе и тех объектов, которые раньше не удавалось как следует рассмотреть. Теперь астрономы и учёные получили самое детализированное изображение туманности «Тарантул», чьи пылевые нити напоминают паутину.

«Тарантул» находится в созвездии «Золотая рыба», до туманности приблизительно 161 миллион световых лет.

Впечатляющие изображения туманности, сделанные «Уэббом», дают нам потрясающий новый взгляд на самое большое звёздное скопление в местной Вселенной, показывая звёзды на ранних этапах их формирования в плотных узлах газа и пыли вокруг центрального кластера. Крис Эванс, учёный лаборатории «Джеймса Уэбба»

Запечатлеть «Тарантула» во всей красе удалось благодаря набору инструментов, позволяющих снимать в инфракрасном диапазоне.

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