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    Новости

    Фото: самое детализированное изображение туманности «Тарантул»

    7 сентября 2022
    07.09.2022
    58
    1 минута на чтение
    Фото: самое детализированное изображение туманности «Тарантул»

    Credits: NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

    Космический телескоп «Джеймс Уэбб» продолжает отправлять снимки разных уголков Вселенной — в том числе и тех объектов, которые раньше не удавалось как следует рассмотреть. Теперь астрономы и учёные получили самое детализированное изображение туманности «Тарантул», чьи пылевые нити напоминают паутину.

    «Тарантул» находится в созвездии «Золотая рыба», до туманности приблизительно 161 миллион световых лет.

    Впечатляющие изображения туманности, сделанные «Уэббом», дают нам потрясающий новый взгляд на самое большое звёздное скопление в местной Вселенной, показывая звёзды на ранних этапах их формирования в плотных узлах газа и пыли вокруг центрального кластера.

    Крис Эванс, учёный лаборатории «Джеймса Уэбба»

    Запечатлеть «Тарантула» во всей красе удалось благодаря набору инструментов, позволяющих снимать в инфракрасном диапазоне.

    Скачать фото в высоком качестве можно с сайта агентства.

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