«Франкенштейн» Дель Торо: первые отзывы критиков. «Это творение безумца»

«Франкенштейна» Гильермо Дель Торо показали на Венецианском фестивале. Зрители устроили готическому фильму 13-минутную овацию — пока что самую длинную на фестивале. Впрочем, нечто подобное на фестивалях происходит регулярно и больше говорит о репутации режиссёра, чем о качестве фильма.

Зато после показа критики написали первые обзоры на фильм — и они положительные, но не столь уж единодушные. На момент публикации у фильма достойные 77% одобрения на Rotten Tomatoes — большинству критиков он понравился, но почти четверть составляют и отрицательные отзывы. В целом, отзывы не противоречат друг другу — критики просто немного в шоке от грандиозности и напора одержимого готикой режиссёра. Хвалят в первую очередь за визуальную красоту и размах, а ругают — за то, что эта красота и театральность доминирует над персонажами и эмоциями.