«Франкенштейн» Дель Торо: первые отзывы критиков. «Это творение безумца»

«Франкенштейна» Гильермо Дель Торо показали на Венецианском фестивале. Зрители устроили готическому фильму 13-минутную овацию — пока что самую длинную на фестивале. Впрочем, нечто подобное на фестивалях происходит регулярно и больше говорит о репутации режиссёра, чем о качестве фильма.
Зато после показа критики написали первые обзоры на фильм — и они положительные, но не столь уж единодушные. На момент публикации у фильма достойные 77% одобрения на Rotten Tomatoes — большинству критиков он понравился, но почти четверть составляют и отрицательные отзывы. В целом, отзывы не противоречат друг другу — критики просто немного в шоке от грандиозности и напора одержимого готикой режиссёра. Хвалят в первую очередь за визуальную красоту и размах, а ругают — за то, что эта красота и театральность доминирует над персонажами и эмоциями.
Дель Торо бросает на экран всё, что может. «Франкенштейн» — громкий, грандиозный, утончённый и безумный. В этой вселенной башни торчат на утёсах, в подземельях гулко капает, а женщины носят невообразимые платья среди снегов.
Джон Блисдейл, Time Out
Как часто бывает в картинах Дель Торо, «Франкенштейн» — это торжество зрелища над нюансами, грандиозных жестов — над подробным изучением персонажей.
Тим Грирсон, Screen International
При всём техническом мастерстве Дель Торо этому «Франкенштейну» не хватает тока, который пробудил бы его к жизни.
Джоффри Макнаб, Independent
Пускай он красив, фильм создаёт ощущение, что мы наблюдаем через замочную скважину. Как ни странно, широкоугольные объективы Лаустсена заставляют «Франкенштейна» казаться меньше. Похоже, его задачей было втиснуть в каждый кадр как можно больше изображения.
Питер Дебрюдж, Variety
За два с половиной часа напор этой поп-готики может показаться чересчур — порой казалось, будто мне в лицо хлещет огнетушитель — но вы вряд ли захотите упустить хоть что-то.
Робби Коллин, Daily Telegraph
При всех этих недостатках режиссёр явно вложил в «Франкенштейна» всё, что любит, всё то, что отражает его одержимость. Это поистине творение безумца.
Бильге Эбири, Vulture
