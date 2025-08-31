КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям

«Франкенштейн» Дель Торо: первые отзывы критиков. «Это творение безумца»

Кот-император
31 августа 10:40
523
1 минута на чтение
«Франкенштейна» Гильермо Дель Торо показали на Венецианском фестивале. Зрители устроили готическому фильму 13-минутную овацию — пока что самую длинную на фестивале. Впрочем, нечто подобное на фестивалях происходит регулярно и больше говорит о репутации режиссёра, чем о качестве фильма.
Зато после показа критики написали первые обзоры на фильм — и они положительные, но не столь уж единодушные. На момент публикации у фильма достойные 77% одобрения на Rotten Tomatoes — большинству критиков он понравился, но почти четверть составляют и отрицательные отзывы. В целом, отзывы не противоречат друг другу — критики просто немного в шоке от грандиозности и напора одержимого готикой режиссёра. Хвалят в первую очередь за визуальную красоту и размах, а ругают — за то, что эта красота и театральность доминирует над персонажами и эмоциями.
Дель Торо бросает на экран всё, что может. «Франкенштейн» — громкий, грандиозный, утончённый и безумный. В этой вселенной башни торчат на утёсах, в подземельях гулко капает, а женщины носят невообразимые платья среди снегов.
Джон Блисдейл, Time Out
Как часто бывает в картинах Дель Торо, «Франкенштейн» — это торжество зрелища над нюансами, грандиозных жестов — над подробным изучением персонажей.
Тим Грирсон, Screen International
При всём техническом мастерстве Дель Торо этому «Франкенштейну» не хватает тока, который пробудил бы его к жизни.
Джоффри Макнаб, Independent
Пускай он красив, фильм создаёт ощущение, что мы наблюдаем через замочную скважину. Как ни странно, широкоугольные объективы Лаустсена заставляют «Франкенштейна» казаться меньше. Похоже, его задачей было втиснуть в каждый кадр как можно больше изображения.
Питер Дебрюдж, Variety

За два с половиной часа напор этой поп-готики может показаться чересчур — порой казалось, будто мне в лицо хлещет огнетушитель — но вы вряд ли захотите упустить хоть что-то.

Робби Коллин, Daily Telegraph
При всех этих недостатках режиссёр явно вложил в «Франкенштейна» всё, что любит, всё то, что отражает его одержимость. Это поистине творение безумца.
Бильге Эбири, Vulture

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

