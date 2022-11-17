«Где я?»: первый трейлер мультсериала Sonic Prime

Netflix представил первый полноценный трейлер мультсериала Sonic Prime, который рассказывает о новых приключениях Синего Ежа.
В результате столкновения с очередным изобретением безумного учёного доктора Эггмана Соник оказывается в другом измерении. А потом ещё в одном. И ещё. Так Сонику предстоит найти своих настоящих друзей и свой родной мир, а заодно — одолеть Эггмана и всю его злодейскую семейку.
Кадры
Постер
Sonic Prime продолжает экспансию Соника. Недавно вышла новая видеоигра Sonic Frontiers, а ранее в этом году свет увидела вторая часть «Соника в кино».
Мультсериал же выйдет на Netflix 15 декабря.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Охотники за привидением с моторчиком«Он улетел, но обещал вернуться».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.