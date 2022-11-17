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    «Где я?»: первый трейлер мультсериала Sonic Prime

    17 ноября 2022
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    17.11.2022
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    Netflix представил первый полноценный трейлер мультсериала Sonic Prime, который рассказывает о новых приключениях Синего Ежа.

    В результате столкновения с очередным изобретением безумного учёного доктора Эггмана Соник оказывается в другом измерении. А потом ещё в одном. И ещё. Так Сонику предстоит найти своих настоящих друзей и свой родной мир, а заодно — одолеть Эггмана и всю его злодейскую семейку.

    Кадры

    «Соник, ты где?»: первый трейлер мультсериала Sonic Prime «Где я?»: первый трейлер мультсериала Sonic Prime 2 «Где я?»: первый трейлер мультсериала Sonic Prime 1 «Где я?»: первый трейлер мультсериала Sonic Prime

    Постер

    «Где я?»: первый трейлер мультсериала Sonic Prime 3

    Sonic Prime продолжает экспансию Соника. Недавно вышла новая видеоигра Sonic Frontiers, а ранее в этом году свет увидела вторая часть «Соника в кино».

    Мультсериал же выйдет на Netflix 15 декабря.

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