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    Новости

    Geek Media объявили победителей премии в области настольных игр

    19 сентября 2022
    19.09.2022
    1459
    1 минута на чтение
    Geek Media объявили победителей премии в области настольных игр 1

    Фото: Geek Media

    Блог Geek Media объявил победителей премии в области настольных игр за сезон 2022-го. В этот раз игры соревновались в семи номинациях. И вот победители:

    • Игра года для начинающих — Camel Up (Choo Choo Games)
    • Семейная игра года — «Каскадия» (Crowd Games)
    • Игра года для продвинутых игроков — «Предназначение» (Hobby World)
    • Хардкор года — Pax Pamir (Crowd Games)
    • Лучшая отечественная разработка — «Корпорация Смартфон Update 1.1» (Cosmodrome)
    • Лучшая игра для вечеринки — «Тип Топ» («Стиль жизни»)
    • Игра года для детей — «Волк идет» («Эврикус»)

    Официальную церемонию награждения посетили многие издатели, включая Cosmodrome Games, Crowd Games, Hobby World, ЗВЕЗДА, «Лавка игр», «Магеллан», «Оригами АСТ», «Правильные игры», «Стиль Жизни», ТЕМА BREW, «Фабрика игр», «Эврикус» и «Экономикус». Также присутствовали компании Meeplehouse и Board Game Advanced.

    Среди блогеров были OMGames, «Два в кубе», «Бюро настольных исследований», сами Geek Media, Boardgames Naprokat, «Настольный Сюрр», Panda on Board, «Пасьянс Шоу» и «Настолио». А среди авторов настолок заглянули Юрий Ямщиков, Анатолий Шкляров, Евгений Птеров, Михаил Александров и Илья Дацкевич.

    Посмотреть торжественные фотографии с мероприятия можно в группе ВКонтакте.

    Это уже второй год, когда Geek Media вручают награды в области настольных игр — в этом году количество номинаций расширили до 7. Всего издательства в лонг-лист входили около 100 настолок.

    В течение трёх месяцев команда жюри играла и тестировала присланные игры, чтобы сформировать шорт-лист из трёх номинантов в каждой категории.

    Для участия присылались игры, вышедшие за последний год на русском языке.

    Всем посетителям вручали коллекционные подарки.

    Geek Media объявили победителей премии в области настольных игр

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     Кот-император |  08.06.2021

    Подвести итоги первого сезона планируют к 10-15 сентября, перед выставкой в Эссене.

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