Гильермо дель Торо больше не хочет делать свои игры, потому что их обычно отменяют

Гильермо дель Торо в подкасте Happy Sad Confused отметил, что во время The Game Awards 2021 он упомянул Silent Hill вовсе не для того, чтобы намекнуть фанатам на новый проект.
По его словам, таким образом он просто хотел подтрунить над Konami, отменившую игру, над которой он работал вместе с Хидео Кодзимой.
Я просто хотел пощекотать нервы Konami, потому что не понимаю ее решения. То, что мы собирались сделать, было так прекрасно и захватывающе.
Вместе с этим именитый режиссер признался, что вряд ли в будущем будет разрабатывать свои игры, потому что их обычно по тем или иным причинам отменяют.
Читайте также
Гильермо дель Торо безумно хочет снять свою экранизацию «Кладбища домашних животных»
Дмитрий Кинский | 08.12.2021
Эта книга кажется ему очень страшной.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: НектоНикто не мог ожидать, что во льдах обнаружится ОН...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.