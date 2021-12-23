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    Новости

    Гильермо дель Торо больше не хочет делать свои игры, потому что их обычно отменяют

    23 декабря 2021
    23.12.2021
    557
    0 минут на чтение
    Гильермо дель Торо больше не хочет делать свои игры, потому что их обычно отменяют

    Гильермо дель Торо в подкасте Happy Sad Confused отметил, что во время The Game Awards 2021 он упомянул Silent Hill вовсе не для того, чтобы намекнуть фанатам на новый проект.

    По его словам, таким образом он просто хотел подтрунить над Konami, отменившую игру, над которой он работал вместе с Хидео Кодзимой.

    Я просто хотел пощекотать нервы Konami, потому что не понимаю ее решения. То, что мы собирались сделать, было так прекрасно и захватывающе.

    Вместе с этим именитый режиссер признался, что вряд ли в будущем будет разрабатывать свои игры, потому что их обычно по тем или иным причинам отменяют.

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     Дмитрий Кинский |  08.12.2021

    Эта книга кажется ему очень страшной.

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