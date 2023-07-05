Глава Blumhouse хочет сделать больше экранизаций хоррор-игр

Глава Blumhouse Джейсон Блум рассказал, что очень хочет увидеть от своей студии больше киноадаптаций хоррор-игр.
По его словам, «правильные игры» могут послужить хорошим источником для экранизации.
Я имею в виду, вы видели это даже в «Братьях Супер Марио в кино». Это другой жанр, но это был удивительно успешный фильм. И я надеюсь, что так будет с «Пять ночей у Фредди».
Также Блум отметил, что режиссер «Пяти ночей у Фредди» Джеймс Ванн на самом деле большой геймер.
А еще у нас в компании есть игровое подразделение, над которым мы работаем. Я с нетерпением жду возможности найти больше популярных игр, которые мы могли бы превратить в фильмы ужасов.
Адаптация Five Nights at Freddy’s выйдет 27 октября 2023 года.
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