Глава Blumhouse хочет сделать больше экранизаций хоррор-игр

Глава Blumhouse Джейсон Блум рассказал, что очень хочет увидеть от своей студии больше киноадаптаций хоррор-игр.

По его словам, «правильные игры» могут послужить хорошим источником для экранизации.

Я имею в виду, вы видели это даже в «Братьях Супер Марио в кино». Это другой жанр, но это был удивительно успешный фильм. И я надеюсь, что так будет с «Пять ночей у Фредди».

Также Блум отметил, что режиссер «Пяти ночей у Фредди» Джеймс Ванн на самом деле большой геймер.

А еще у нас в компании есть игровое подразделение, над которым мы работаем. Я с нетерпением жду возможности найти больше популярных игр, которые мы могли бы превратить в фильмы ужасов.

Адаптация Five Nights at Freddy’s выйдет 27 октября 2023 года.