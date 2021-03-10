Глава Disney Боб Чапек прокомментировал увольнение Джины Карано

Генеральный директор Disney Боб Чапек в рамках собрания акционеров прокомментировал увольнение Джины Карано за провокационные посты в социальных сетях.
По его словам, это громкое событие никак не связано с политикой. Но формулировка у главы компании весьма обтекаемая.
Disney не придерживается левых или правых взглядов. Мы отстаиваем универсальные ценности: уважение, порядочность, ценность, инклюзивность. Мы стремимся делать контент, отражающий богатое разнообразие мира, в котором мы живем. И я думаю, что мы должны жить в гармонии и мире
Напомним, прежде актриса исполняла роль Кары Дюн в «Мандалорце». Lucasfilm назвала ее сообщения «отвратительными и неприемлемыми».
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