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    Новости

    Глава Disney Боб Чапек прокомментировал увольнение Джины Карано

    10 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    10.03.2021
    1551
    0 минут на чтение
    Глава Disney Боб Чапек прокомментировал увольнение Джины Карано

    Генеральный директор Disney Боб Чапек в рамках собрания акционеров прокомментировал увольнение Джины Карано за провокационные посты в социальных сетях.

    По его словам, это громкое событие никак не связано с политикой. Но формулировка у главы компании весьма обтекаемая.

    Disney не придерживается левых или правых взглядов. Мы отстаиваем универсальные ценности: уважение, порядочность, ценность, инклюзивность. Мы стремимся делать контент, отражающий богатое разнообразие мира, в котором мы живем. И я думаю, что мы должны жить в гармонии и мире

    Напомним, прежде актриса исполняла роль Кары Дюн в «Мандалорце». Lucasfilm назвала ее сообщения «отвратительными и неприемлемыми».

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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