Глава Disney Боб Чапек прокомментировал увольнение Джины Карано

Генеральный директор Disney Боб Чапек в рамках собрания акционеров прокомментировал увольнение Джины Карано за провокационные посты в социальных сетях.

По его словам, это громкое событие никак не связано с политикой. Но формулировка у главы компании весьма обтекаемая.

Disney не придерживается левых или правых взглядов. Мы отстаиваем универсальные ценности: уважение, порядочность, ценность, инклюзивность. Мы стремимся делать контент, отражающий богатое разнообразие мира, в котором мы живем. И я думаю, что мы должны жить в гармонии и мире

Напомним, прежде актриса исполняла роль Кары Дюн в «Мандалорце». Lucasfilm назвала ее сообщения «отвратительными и неприемлемыми».