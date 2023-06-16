Глава Illumination опроверг слухи о том, что студия делает мультфильм по The Legend of Zelda

В начале июня журналист Джефф Снайдер, неоднократно делившийся правдивыми инсайдами, рассказал, что Illumination собирается приступить к производству мультфильм по мотивам The Legend of Zelda.

Студия, выпустившая «Братья Супер Марио в кино», якобы готова заключить с Nintendo крупную сделку и выкупить права на экранизацию.

Тем не менее глава Illumination Крис Меледандри заявил, что прямо сейчас таких планов нет. По его словам, у компании хорошие отношения с Nintendo, но об адаптации The Legend of Zelda речи не идет.

Могу понять, откуда это взялось. Все же у нас отличный опыт совместной работы. А мои отношения с Nintendo вышли на другой уровень, потому что сейчас нахожусь в их совете директоров.

Напомним, в 2015 году Nintendo, как ранее сообщили СМИ, отменила все свои телеадаптации из-за утечки, в том числе экранизацию The Legend of Zelda.