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    Новости

    Глава Illumination опроверг слухи о том, что студия делает мультфильм по The Legend of Zelda

    16 июня 2023
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    16.06.2023
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    Глава Illumination опроверг слухи о том, что студия делает мультфильм по The Legend of Zelda

    В начале июня журналист Джефф Снайдер, неоднократно делившийся правдивыми инсайдами, рассказал, что Illumination собирается приступить к производству мультфильм по мотивам The Legend of Zelda.

    Студия, выпустившая «Братья Супер Марио в кино», якобы готова заключить с Nintendo крупную сделку и выкупить права на экранизацию.

    Тем не менее глава Illumination Крис Меледандри заявил, что прямо сейчас таких планов нет. По его словам, у компании хорошие отношения с Nintendo, но об адаптации The Legend of Zelda речи не идет.

    Могу понять, откуда это взялось. Все же у нас отличный опыт совместной работы. А мои отношения с Nintendo вышли на другой уровень, потому что сейчас нахожусь в их совете директоров.

    Напомним, в 2015 году Nintendo, как ранее сообщили СМИ, отменила все свои телеадаптации из-за утечки, в том числе экранизацию The Legend of Zelda.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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