Аниме «Годзилла: Сингулярность» выйдет за пределами Японии летом

Netflix объявил, что аниме «Годзилла: Сингулярность» (в оригинале — Godzilla: Singular Point) выйдет за пределами Японии в июне — точная дата пока не называется.

По сюжету двое молодых и гениальных ученых должны остановить восставшего из морской пучины кайдзю.

Режиссером выступил Ацуси Такахаси, который работал над «Унесенными призраками» и «Синим экзорцистом», сценарий написал писатель-фантаст Тох Эндже, а анимацией занимался Эйдзи Ямамори, приложивший руку к «Принцессе мононоке».

Непосредственно за производство отвечают студии Bones («Стальной алхимик: Братство») и Orange (Beastars и «Измерение W»).

Всего в сериале 13 эпизодов.