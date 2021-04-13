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    Аниме «Годзилла: Сингулярность» выйдет за пределами Японии летом

    13 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    13.04.2021
    131
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    Netflix объявил, что аниме «Годзилла: Сингулярность» (в оригинале — Godzilla: Singular Point) выйдет за пределами Японии в июне — точная дата пока не называется.

    По сюжету двое молодых и гениальных ученых должны остановить восставшего из морской пучины кайдзю.

    Режиссером выступил Ацуси Такахаси, который работал над «Унесенными призраками» и «Синим экзорцистом», сценарий написал писатель-фантаст Тох Эндже, а анимацией занимался Эйдзи Ямамори, приложивший руку к «Принцессе мононоке».

    Непосредственно за производство отвечают студии Bones («Стальной алхимик: Братство») и Orange (Beastars и «Измерение W»).

    Всего в сериале 13 эпизодов.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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