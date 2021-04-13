Аниме «Годзилла: Сингулярность» выйдет за пределами Японии летом

Netflix объявил, что аниме «Годзилла: Сингулярность» (в оригинале — Godzilla: Singular Point) выйдет за пределами Японии в июне — точная дата пока не называется.
По сюжету двое молодых и гениальных ученых должны остановить восставшего из морской пучины кайдзю.
Режиссером выступил Ацуси Такахаси, который работал над «Унесенными призраками» и «Синим экзорцистом», сценарий написал писатель-фантаст Тох Эндже, а анимацией занимался Эйдзи Ямамори, приложивший руку к «Принцессе мононоке».
Непосредственно за производство отвечают студии Bones («Стальной алхимик: Братство») и Orange (Beastars и «Измерение W»).
Всего в сериале 13 эпизодов.
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