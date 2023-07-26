Голливудские студии раскрыли поставщиков фильмов в российские кинотеатры

Издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники рассказало, что крупные голливудские студии раскрыли схему, по которой копии их фильмов попадали на большие экраны в России.
Так что не стоит до осени в кинотеатрах летние блокбастеры вроде «Оппенгеймера» Кристофера Нолана или «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом.
Поставщиков выявили по водяным знакам, которые прокатчики ставят при передаче фильмов киносетям. Тем не менее некоторые копии были без меток. А значит, часть утечек приходится на офисы голливудских компаний в СНГ или студии локализации.
Теперь российские кинотеатры будут использовать пиратские цифровые копии фильмов, которые не адаптированы под формат больших экранов.
Что будет с поставщиками голливудского контента после раскрытия, не уточняется.
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Александр Ремизов
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