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    Голливудские студии раскрыли поставщиков фильмов в российские кинотеатры

    26 июля 2023
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    26.07.2023
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    Голливудские студии раскрыли поставщиков фильмов в российские кинотеатры

    Издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники рассказало, что крупные голливудские студии раскрыли схему, по которой копии их фильмов попадали на большие экраны в России.

    Так что не стоит до осени в кинотеатрах летние блокбастеры вроде «Оппенгеймера» Кристофера Нолана или «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом.

    Поставщиков выявили по водяным знакам, которые прокатчики ставят при передаче фильмов киносетям. Тем не менее некоторые копии были без меток. А значит, часть утечек приходится на офисы голливудских компаний в СНГ или студии локализации.

    Теперь российские кинотеатры будут использовать пиратские цифровые копии фильмов, которые не адаптированы под формат больших экранов.

    Что будет с поставщиками голливудского контента после раскрытия, не уточняется.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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