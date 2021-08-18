Голос немого Вэла Килмера воссоздали на компьютере

Вы могли этого не знать, но актёр Вэл Килмер (Бэтмен, Мэдмортиган из «Виллоу») — немой. После тяжёлой болезни — рака гортани — семь лет назад он потерял возможность говорить и питается через трубочку. Но недавно специалисты из компании Sonantic помогли ему снова говорить собственным голосом.

Создатели отказались от идеи дать актёру просто механический голос, какой был, например, у Стивена Хокинга. Они с помощью старых записей и ИИ смоделировали тот самый, изначальный голос Килмера. Актёр очень доволен: по его словам, теперь он снова может выражать себя в творчестве.

Вот как это звучит: