«Город Астероид»: Уэс Андерсон снял фантастику, и вот её трейлер

На YouTube опубликован трейлер нового фильма режиссёра Уэса Андерсона. Кажется, впервые в его карьере это чистокровная научная фантастика.

«Город Астероид» (Asteroid City) — это кино в стилистике фантастики 1950-х и эстетики Space Age. Действие происходит в американском городке Астероид, где проводится фестиваль технологий и происходит контакт с инопланетянами. Как всегда, у Андерсона звёздный актёрский состав — в том числе Том Хэнкс, Тильда Суинтон, Брайан Крэнстон, Скарлетт Йоханссон, Эдвард Нортон, Эдриан Броуди.

Выход фильма в американский прокат запланирован на 16 июня, а до того его покажут на Каннском кинофестивале.