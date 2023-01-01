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    Новости

    «Город Астероид»: Уэс Андерсон снял фантастику, и вот её трейлер

    29 марта 2023
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    29.03.2023
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    0 минут на чтение
    «Город Астероид»: Уэс Андерсон снял фантастику, и вот её трейлер

    На YouTube опубликован трейлер нового фильма режиссёра Уэса Андерсона. Кажется, впервые в его карьере это чистокровная научная фантастика.

    «Город Астероид» (Asteroid City) — это кино в стилистике фантастики 1950-х и эстетики Space Age. Действие происходит в американском городке Астероид, где  проводится фестиваль технологий и происходит контакт с инопланетянами. Как всегда, у Андерсона звёздный актёрский состав — в том числе Том Хэнкс, Тильда Суинтон, Брайан Крэнстон, Скарлетт Йоханссон, Эдвард Нортон, Эдриан Броуди.

    Выход фильма в американский прокат запланирован на 16 июня, а до того его покажут на Каннском кинофестивале.

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