HBO показал концепт-арты сериала-приквела «Игры престолов»

HBO объявил, что производство сериала-приквела «Игры престолов» с подзаголовком «Дом дракона» стартует в 2021 году.

Вместе с этим авторы представили несколько концепт-артов шоу. Показанные драконы несколько отличаются от тех, что мы видели прежде.

Действие сериала развернётся до событий «Игры престолов», а в его основу ляжет роман «Пламя и кровь» Джорджа Мартина.

Шоураннером выступает Райан Кондал («Колония»), а постановкой займётся Мигель Сапочник, который уже работал над франшизой.

«Дом дракона» выйдет в 2022 году — точной даты нет. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов. В сентябре начался поиск актёров на главные роли.