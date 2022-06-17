HBO запускает в работу спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу

HBO запускает в раннюю разработку ещё один спин-офф «Игры престолов» — и не просто спин-офф, а первый сиквел. Речь идёт о проекте с Джоном Сноу, который расскажет о приключениях «бастарда» после событий сериала, когда он отправился за Стену с Одичалыми.
По данным THR, Кит Харрингтон вернётся к своей роли.
Издание видит в анонсе новое направление стриминга — запускать сериалы при участии известных персонажей основной вселенной. Примерно как у соседей с «ВандаВижен» и «Оби-Ваном Кеноби». THR предполагает, что благодаря новым историям, которые продолжают события сериала, авторы смогут изменить впечатления о финальном сезоне. В теории, пишет издание, спин-офф может положить начало целой серии проектов: про Арью Старк, Сансу Старк, Бриенну Тарт и других.
21 августа выходит первый анонсированный спин-офф «Игры престолов» — «Дом дракона». Шоу расскажет о расцвете и падении Дома Таргариенов, его действие развернётся примерно за 200 лет до событий саги.
Кроме того, HBO работает над ещё несколькими спин-оффами:
- о путешествии Нимерии («10000 кораблей») от Аманды Сегель;
- о Дунке и Эгге от Стива Конрада;
- о Морском змее от Бруно Хеллера.
А ещё в работе три анимационных проекта.
Читайте также
«Дом Дракона»: о чём будет приквел «Игры престолов»
Что привело к гражданской войне Таргариенов и кто в ней воевал.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Шаолиньское Эн-ФуМоё эн-фу круче твоего!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.