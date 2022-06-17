HBO запускает в работу спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу

HBO запускает в раннюю разработку ещё один спин-офф «Игры престолов» — и не просто спин-офф, а первый сиквел. Речь идёт о проекте с Джоном Сноу, который расскажет о приключениях «бастарда» после событий сериала, когда он отправился за Стену с Одичалыми.

По данным THR, Кит Харрингтон вернётся к своей роли.

Издание видит в анонсе новое направление стриминга — запускать сериалы при участии известных персонажей основной вселенной. Примерно как у соседей с «ВандаВижен» и «Оби-Ваном Кеноби». THR предполагает, что благодаря новым историям, которые продолжают события сериала, авторы смогут изменить впечатления о финальном сезоне. В теории, пишет издание, спин-офф может положить начало целой серии проектов: про Арью Старк, Сансу Старк, Бриенну Тарт и других.

21 августа выходит первый анонсированный спин-офф «Игры престолов» — «Дом дракона». Шоу расскажет о расцвете и падении Дома Таргариенов, его действие развернётся примерно за 200 лет до событий саги.

Кроме того, HBO работает над ещё несколькими спин-оффами:

о путешествии Нимерии («10000 кораблей») от Аманды Сегель;

о Дунке и Эгге от Стива Конрада;

о Морском змее от Бруно Хеллера.

А ещё в работе три анимационных проекта.