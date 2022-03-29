Hobby Games теперь продаёт Steam-ключи для Pathfinder: Wrath of the Righteous

На сайте Hobby Games в продаже появились Steam-ключи для Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Можно выбрать из четырёх ключей Steam:

Pathfinder: Wrath of the Righteous — 1499 руб. (основная игра)

Commander Pack — 599 руб. (цифровой артбук, саундтрек, карта и 4 уникальных внутриигровых предмета)

Season Pass — 899 руб. (доступ к трём дополнениям со скидкой)

DLC-1 Inevitable Excess — 369 руб. (одно из дополнений Season Pass)

В сообществе игры уточняют, что все во время распродаж в Steam скидки на игру тоже будут учитываться.

Инструкция по активации ключа

Покупая этот товар, вы мгновенно получите лицензионный ключ (cd key) Pathfinder: Wrath of the Righteous в Steam сразу после оплаты.

Как начать играть в Pathfinder: Wrath of the Righteous: