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    Новости

    Hobby Games теперь продаёт Steam-ключи для Pathfinder: Wrath of the Righteous

    29 марта 2022
    29.03.2022
    425
    0 минут на чтение
    Hobby Games теперь продаёт Steam-ключи для Pathfinder: Wrath of the Righteous

    На сайте Hobby Games в продаже появились Steam-ключи для Pathfinder: Wrath of the Righteous.

    Можно выбрать из четырёх ключей Steam:

    • Pathfinder: Wrath of the Righteous — 1499 руб. (основная игра)
    • Commander Pack — 599 руб. (цифровой артбук, саундтрек, карта и 4 уникальных внутриигровых предмета)
    • Season Pass — 899 руб. (доступ к трём дополнениям со скидкой)
    • DLC-1 Inevitable Excess — 369 руб. (одно из дополнений Season Pass)

    В сообществе игры уточняют, что все во время распродаж в Steam скидки на игру тоже будут учитываться.

    Инструкция по активации ключа

    Покупая этот товар, вы мгновенно получите лицензионный ключ (cd key) Pathfinder: Wrath of the Righteous в Steam сразу после оплаты.

    Как начать играть в Pathfinder: Wrath of the Righteous:

    • 1.Если не установлен Steam-клиент, скачайте и установите его.

    • 2.Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

    • 3.Выберите пункт «Активировать через Steam…» в разделе «Игры» либо нажмите «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam…».

    • 4.Введите ключ активации (для его получения необходимо купить Pathfinder: Wrath of the Righteous).

    • 5.После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать Pathfinder: Wrath of the Righteous.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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