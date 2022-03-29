Hobby Games теперь продаёт Steam-ключи для Pathfinder: Wrath of the Righteous

На сайте Hobby Games в продаже появились Steam-ключи для Pathfinder: Wrath of the Righteous.
Можно выбрать из четырёх ключей Steam:
- Pathfinder: Wrath of the Righteous — 1499 руб. (основная игра)
- Commander Pack — 599 руб. (цифровой артбук, саундтрек, карта и 4 уникальных внутриигровых предмета)
- Season Pass — 899 руб. (доступ к трём дополнениям со скидкой)
- DLC-1 Inevitable Excess — 369 руб. (одно из дополнений Season Pass)
В сообществе игры уточняют, что все во время распродаж в Steam скидки на игру тоже будут учитываться.
Инструкция по активации ключа
Покупая этот товар, вы мгновенно получите лицензионный ключ (cd key) Pathfinder: Wrath of the Righteous в Steam сразу после оплаты.
Как начать играть в Pathfinder: Wrath of the Righteous:
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1.Если не установлен Steam-клиент, скачайте и установите его.
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2.Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
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3.Выберите пункт «Активировать через Steam…» в разделе «Игры» либо нажмите «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam…».
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4.Введите ключ активации (для его получения необходимо купить Pathfinder: Wrath of the Righteous).
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5.После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать Pathfinder: Wrath of the Righteous.
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