Hulu продлил сериал «Обратная сторона Земли» на четвёртый сезон

Мультсериал «Обратная сторона Земли» (Solar Opposites, ещё известный как «Солнечные противоположности») от соавторов «Рика и Морти» Джастина Ройланда и Майка Макмахана продлили на четвёртый сезон. И это при том, что третий выйдет только в 2022-м!

В четвёртом сезоне будет 12 эпизодов — столько же, сколько в третьем. При этом в первых двух сезонах создатели рисовали только по восемь серий.

«Обратная сторона Земли» рассказывает о семействе пришельцев из космоса, застрявших на Земле. Они долгое время пытались выбраться, для чего им приходилось прикидываться людьми и как-то с ними взаимодействовать. В конце первого сезона семейка даже починила корабль, но… что-то пошло не так, и потому инопланетянам пришлось задержаться.

Проект — часть списка взрослой анимации сервиса, куда входят кукольная анимация «Скрестив мечи», «МОДОК» и грядущие Marvel’s Hit Monkey и Koala Man.

В России мультсериал показывает «КиноПоиск». Первый сезон вышел в мае 2020-го, а второй — в марте 2021-го.