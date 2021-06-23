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    Новости

    Hulu продлил сериал «Обратная сторона Земли» на четвёртый сезон

    23 июня 2021
    23.06.2021
    637
    0 минут на чтение
    Hulu продлил сериал «Обратная сторона Земли» на четвёртый сезон

    Мультсериал «Обратная сторона Земли» (Solar Opposites, ещё известный как «Солнечные противоположности») от соавторов «Рика и Морти» Джастина Ройланда и Майка Макмахана продлили на четвёртый сезон. И это при том, что третий выйдет только в 2022-м!

    В четвёртом сезоне будет 12 эпизодов — столько же, сколько в третьем. При этом в первых двух сезонах создатели рисовали только по восемь серий.

    «Обратная сторона Земли» рассказывает о семействе пришельцев из космоса, застрявших на Земле. Они долгое время пытались выбраться, для чего им приходилось прикидываться людьми и как-то с ними взаимодействовать. В конце первого сезона семейка даже починила корабль, но… что-то пошло не так, и потому инопланетянам пришлось задержаться.

    Проект — часть списка взрослой анимации сервиса, куда входят кукольная анимация «Скрестив мечи», «МОДОК» и грядущие Marvel’s Hit Monkey и Koala Man.

    В России мультсериал показывает «КиноПоиск». Первый сезон вышел в мае 2020-го, а второй — в марте 2021-го.

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