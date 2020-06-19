Hulu продлил взрослые мультсериалы Crossing Swords и Solar Opposites

Стриминг Hulu продлил два недавних мультсериала: Solar Opposites от Джастина Ройланда («Рик и Морти») про оказавшихся в американском городке семейку пришельцев и фэнтезийный Crossing Swords от создателей «Робоцыпа».
Причём ранее Hulu заказал сразу два сезона Solar Opposites — итого канал продлил шоу на третий.
Все эпизоды Solar Opposites вышли 8 мая, а все эпизоды Crossing Swords — 12 июня. Это первые оригинальные взрослые анимационные проекты сервиса.
В России легально можно посмотреть Crossing Swords («Скрестив мечи») — на сервисе more.tv в озвучке Сыендука.
Читайте также
Соавтор «Рика и Морти» Дэн Хармон создаст комедийный сериал для Fox к 2022 году
Кот-император | 18.06.2020 | 11 988
Производством займётся студия Bento Box Entertainment («Закусочная Боба»).
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Еженедельная рассылка
Новости фантастики
По книжной серии «Аниморфы» планируют снять фильм
Умер автор романа «Тень ветра» — Карлос Руис Сафон
The Last of Us: Part II наконец вышла — и игроки сразу же разгромили ее
В октябре выйдет бестиарий по «Тёмному кристаллу». В нём более 200 иллюстраций!
Прощай, Бильбо Бэггинс: актер Иэн Холм ушел из жизни
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.