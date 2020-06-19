Hulu продлил взрослые мультсериалы Crossing Swords и Solar Opposites

Стриминг Hulu продлил два недавних мультсериала: Solar Opposites от Джастина Ройланда («Рик и Морти») про оказавшихся в американском городке семейку пришельцев и фэнтезийный Crossing Swords от создателей «Робоцыпа».

Причём ранее Hulu заказал сразу два сезона Solar Opposites — итого канал продлил шоу на третий.

Все эпизоды Solar Opposites вышли 8 мая, а все эпизоды Crossing Swords — 12 июня. Это первые оригинальные взрослые анимационные проекты сервиса.

В России легально можно посмотреть Crossing Swords («Скрестив мечи») — на сервисе more.tv в озвучке Сыендука.