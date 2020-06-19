    3
    Новости

    Hulu продлил взрослые мультсериалы Crossing Swords и Solar Opposites

    19 июня 2020
    Кот-император
    19.06.2020
    4022
    1 минут на чтение
    Hulu продлил взрослые мультсериалы Crossing Swords и Solar Opposites

    Стриминг Hulu продлил два недавних мультсериала: Solar Opposites от Джастина Ройланда («Рик и Морти») про оказавшихся в американском городке семейку пришельцев и фэнтезийный Crossing Swords от создателей «Робоцыпа».

    Причём ранее Hulu заказал сразу два сезона Solar Opposites — итого канал продлил шоу на третий.

    Все эпизоды Solar Opposites вышли 8 мая, а все эпизоды Crossing Swords — 12 июня. Это первые оригинальные взрослые анимационные проекты сервиса.

    В России легально можно посмотреть Crossing Swords («Скрестив мечи») — на сервисе more.tv в озвучке Сыендука.

    Читайте также

    Дэн Хармон

    Соавтор «Рика и Морти» Дэн Хармон создаст комедийный сериал для Fox к 2022 году

     Кот-император |  18.06.2020 |  11 988

    Производством займётся студия Bento Box Entertainment («Закусочная Боба»).

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Чёрная пантера» и «Человек-паук: Через вселенные»: названы победители BAFTA-2019 5
    0
    11676
    Афрофутуризм: краткая история самого «чёрного» жанра фантастики

    Почему без афрофутуризманевозможно представить современную западную фантастику? И по каким причинам это явление важно для всех нас?

    Том Уилер, Фрэнк Миллер «Проклятая»: «Город Грехов» в декорациях артурианы
    0
    20708
    Том Уилер, Фрэнк Миллер «Проклятая»: «Город Грехов» в декорациях артурианы

    Эта история, экранизацию которой мы скоро увидим, — вольная интерпретация легенды о Нимуэ, проиллюстрированная прославленным комиксистом Фрэнком Миллером.

    Виктор Колюжняк «Барин и деревушки»
    0
    38043
    Виктор Колюжняк «Барин и деревушки»

    То, что крепостные иногда от злого барина сбежать могут, — это понятно. Ловить, возвращать, наказывать — порядок действий знаком. Но что делать, если сбежать решила целая деревня? Да ещё и не одна…

    Питер Маклин «Костяной капеллан» 1
    0
    77408
    Питер Маклин «Костяной капеллан»: мрачное фэнтези про бандитские разборки

    «Острые козырьки» с мечами.

    Читаем книгу: «Рик и Морти»: Жизнь в симуляции, работающей на 5%? 3
    0
    86741
    Читаем книгу: «Рик и Морти»: Жизнь в симуляции, работающей на 5%?

    С разрешения издательства мы публикуем главу, посвящённую жизни в симуляции.

    Обзор настолки «Маскарад сказок» 1
    0
    148144
    Обзор настолки «Маскарад сказок»

    Гадание на кофейной гуще, хрустальной туфельке и волшебном зеркале.

    Как геймдизайнеры обманывают игрока. Блог Николая Пегасова 3
    0
    227245
    Как геймдизайнеры обманывают игрока. Блог Николая Пегасова

    Продолжение статьи о неожиданных сюжетных поворотах.

    Видео: 15 игр Hobby World до 1000 рублей
    0
    461708
    Видео: 15 игр Hobby World до 1000 рублей

    И пара рекомендаций от «Мира фантастики»!

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить