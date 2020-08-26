Hunt: Showdown, «Мор» и Little Nightmares — что купить на распродаже в PS Store

В PlayStation Store началась очередная распродажа, в рамках которой скидки получили инди и не особо крупные игры. А мы по традиции собрали в одном материале самые заманчивые предложения.
- Hunt: Showdown — 1379 рублей (было 2299 рублей);
- Pathologic 2 — 1529 рублей (было 2549 рублей);
- John Wick Hex — 839 рублей (было 1199 рублей);
- Overcooked! + Overcooked! 2 — 999 рублей (было 1999 рублей);
- Beholder 2 — 534 рубля (было 1069 рублей);
- GRIS — 479 рублей (было 1199 рублей);
- Medievil — 999 рублей (было 1999 рублей);
- Onimusha: Warlords — 699 рублей (было 1399 рублей);
- The Messenger — 699 рублей (было 1399 рублей);
- The Surge: Augmented Edition — 549 рублей (было 2199 рублей);
- Ruiner — 299 рублей (было 1199 рублей);
- Outlast 2 — 449 рублей (было 1799 рублей);
- Little Nightmares — 349 рублей (было 1399 рублей);
- Enter The Gungeon: A Farewell To Arms — 534 рубля (было 1069 рублей).
Акция завершится 10 сентября.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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