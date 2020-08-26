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    Новости

    Hunt: Showdown, «Мор» и Little Nightmares — что купить на распродаже в PS Store

    26 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    26.08.2020
    1857
    0 минут на чтение
    Hunt: Showdown, «Мор» и Little Nightmares — что купить на распродаже в PS Store

    В PlayStation Store началась очередная распродажа, в рамках которой скидки получили инди и не особо крупные игры. А мы по традиции собрали в одном материале самые заманчивые предложения.

    Акция завершится 10 сентября.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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