IGN: «Ходячих мертвецов» закроют после 11 сезона

Издание IGN неожиданно опубликовало новость о закрытии сериала «Ходячие мертвецы» после 11 сезона. Всего в нём запланировано 24 эпизода, которые завершатся в 2022 году.

Вскоре портал удалил твит и новость с сайта.

Новость также гласила, что AMC одобрил производство ещё одного сериала во вселенной «Ходячих». Он позиционируется как антология, первый сезон которой расскажет о приключениях Дэрила и Кэрол, релиз запланирован в 2023-м.

Ждём подтверждения от канала.

Ранее AMC выпустил тизер «Мира за пределами» — другого спин-оффа, в которой центральными персонажами стали подростки. Шоу стартует 4 октября.