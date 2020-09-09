IGN: «Ходячих мертвецов» закроют после 11 сезона

Издание IGN неожиданно опубликовало новость о закрытии сериала «Ходячие мертвецы» после 11 сезона. Всего в нём запланировано 24 эпизода, которые завершатся в 2022 году.
Вскоре портал удалил твит и новость с сайта.
Новость также гласила, что AMC одобрил производство ещё одного сериала во вселенной «Ходячих». Он позиционируется как антология, первый сезон которой расскажет о приключениях Дэрила и Кэрол, релиз запланирован в 2023-м.
Ждём подтверждения от канала.
Ранее AMC выпустил тизер «Мира за пределами» — другого спин-оффа, в которой центральными персонажами стали подростки. Шоу стартует 4 октября.
Читайте также
Комикс «Ходячие мертвецы» переиздадут в цвете
Кот-император | 20.07.2020
The Walking Dead Deluxe начнут выходить в марте.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Новости фантастики
Далеки, враги Доктора Кто, получат собственный мини-сериал
Assassin’s Creed Valhalla перенесли — игра выйдет чуть раньше!
Борис Хлебников займётся постапокалиптическим сериалом для площадки Okko
«Ведьмак»: во 2 сезоне будет бой за Каэр Морхен. Но какой?
Дэйзи Ридли рассказала, что происхождение Рей в трилогии «Звёздных войн» постоянно менялось
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.