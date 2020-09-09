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    Новости

    IGN: «Ходячих мертвецов» закроют после 11 сезона

    9 сентября 2020
    Кот-император
    09.09.2020
    1511
    0 минут на чтение
    IGN: «Ходячих мертвецов» закроют после 11 сезона

    Издание IGN неожиданно опубликовало новость о закрытии сериала «Ходячие мертвецы» после 11 сезона. Всего в нём запланировано 24 эпизода, которые завершатся в 2022 году.

    Вскоре портал удалил твит и новость с сайта.

    IGN: «Ходячих мертвецов» закроют после 11 сезона 1

    Новость также гласила, что AMC одобрил производство ещё одного сериала во вселенной «Ходячих». Он позиционируется как антология, первый сезон которой расскажет о приключениях Дэрила и Кэрол, релиз запланирован в 2023-м.

    Ждём подтверждения от канала.

    Ранее AMC выпустил тизер «Мира за пределами» — другого спин-оффа, в которой центральными персонажами стали подростки. Шоу стартует 4 октября.

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    Кот-император
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