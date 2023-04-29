Игра The Invincible по роману Станислава Лема получит демоверсию

Cтудия Starward Industries объявила, что выпустит демоверсию научно-фантастической игры The Invincible, основанной на романе «Непобедимый» польского писателя Станислава Лема. Студия Starward Industries основана выходцами из CD Projekt RED и Techland.
Пробная версия игры будет доступна с 4 по 8 мая в рамках фестиваля LudoNarraCon в Steam.
По этому случаю портал IGN опубликовал 10-минутный геймплейный ролик ретрофутуристичной адвенчуры. Игрокам предстоит исследовать каменистую планету Регис III от лица астробиолога Ясны, которая ищет пропавших членов своего экипажа.
В демо игрок осматривает брошенный лагерь астронавтов, в котором находит нефункционирующего робота и одного из членов команды в неадекватном состоянии. Главная задача игрока — активировать выключенного робота, который может содержать данные о том, что произошло.
Опубликованный геймплей — лишь часть демо игры, а пробная версия для блоггеров и журналистов появится уже 29 апреля. Всем остальных придётся подождать 4 мая.
The Invincible выйдет в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Точная дата релиза пока неизвестна.
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