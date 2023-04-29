    3
    Новости

    Игра The Invincible по роману Станислава Лема получит демоверсию

    29 апреля 2023
    Avatar photo
    29.04.2023
    61
    0 минут на чтение
    1

    Cтудия Starward Industries объявила, что выпустит демоверсию научно-фантастической игры The Invincible, основанной на романе «Непобедимый» польского писателя Станислава Лема. Студия Starward Industries основана выходцами из CD Projekt RED и Techland.

    Пробная версия игры будет доступна с 4 по 8 мая в рамках фестиваля LudoNarraCon в Steam.

    По этому случаю портал IGN опубликовал 10-минутный геймплейный ролик ретрофутуристичной адвенчуры. Игрокам предстоит исследовать каменистую планету Регис III от лица астробиолога Ясны, которая ищет пропавших членов своего экипажа.

    В демо игрок осматривает брошенный лагерь астронавтов, в котором находит нефункционирующего робота и одного из членов команды в неадекватном состоянии. Главная задача игрока  активировать выключенного робота, который может содержать данные о том, что произошло.

     

    Опубликованный геймплей — лишь часть демо игры, а пробная версия для блоггеров и журналистов появится уже 29 апреля. Всем остальных придётся подождать 4 мая.

    The Invincible выйдет в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Точная дата релиза пока неизвестна.

    Читайте также

    1

    Геймплей The Invincible — игры по мотивам романа Станислава Лема

     Дмитрий Кинский |  14.06.2022 |  22

    Студия Starward Industries, в которую вошли разработчики «Ведьмака 3: Дикая охота», Cyberpunk 2077 и Dead Island, представили научно-фантастическую исследовательскую игру The Invincible. Проект вдохновлен романом «Непобедимый» Станислава Лема, в котором […]

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Редактор
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Обзор Age of Wonders 4. Герои фолиантов и магии
    0
    6165
    Обзор Age of Wonders 4. Герои фолиантов и магии

    Драка в доме престарелых волшебников

    Памяти Бориса Стругацкого 2
    0
    79642
    Говорим о братьях Стругацких и их книгах в 77-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Раскрываем идеи книг, опровергаем популярные мифы, скорбим о судьбе прогрессоров, ожидаем пришествия люденов.

    Интересные факты о Терри Пратчетте, которые вы могли не знать
    0
    54904
    Интересные факты о Терри Пратчетте, которых вы могли не знать

    28 апреля автору цикла о Плоском мире исполнилось бы 75 лет.

    Девин Мэдсон «Мы обнимем смерть». Борьба за власть в экзотическом антураже
    0
    103003
    Девин Мэдсон «Мы обнимем смерть». Борьба за власть в экзотическом антураже

    Ориентальное фэнтези с играми престолов.

    «Рыцарь Семи королевств»: что известно о новом сериале по миру «Игры престолов»
    0
    146359
    «Рыцарь Семи королевств»: что известно о новом сериале по миру «Игры престолов»

    А также о других проектах по вселенной Мартина.

    Тест: ответите на вопросы «Звёздного диктанта»?
    0
    254418
    Тест: ответите на вопросы «Звёздного диктанта»?

    Мы предлагаем вашему вниманию текст диктанта, чтобы вы тоже могли проверить свои знания.

    «Мандалорец», 3 сезон: как мандалорцы оказались… евреями! 8
    0
    253400
    «Мандалорец», 3 сезон: как мандалорцы оказались… евреями!

    Неровный, но эффектный финал трилогии о Мандалорце.

    Шон Стюарт «Йода: Свидание с тьмой». Тайны магистра Йоды
    0
    290448
    Шон Стюарт «Йода: Свидание с тьмой». Тайны магистра Йоды

    Космическая опера, раскрывающая закулисье Войны клонов.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить