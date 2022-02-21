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    Новости

    Игроки раскритиковали Cubicle 7 за анонс ролевой игры по «Доктору Кто» на движке D&D

    21 февраля 2022
    21.02.2022
    1374
    2 минуты на чтение
    Игроки раскритиковали Cubicle 7 за анонс ролевой игры по «Доктору Кто» на движке Dungeons & Dragons

    В середине февраля компания Cubicle 7 поделилась новостями по настольной ролевой игре Doctor Who: The Roleplaying Game (ранее известна как Doctor Who: Adventures in Time and Space). Издатель уже много лет выпускает книги по мотивам знаменитого научно-фантастического сериала. В основе лежит собственная ролевая система, а для каждой эпохи Доктора авторы выпустили своё издание с противниками, спутниками, предметами, проиллюстрировав кадрами из сериала.

    И теперь Cubicle 7 анонсировала настольную ролевую игру Doctor Who 5e: Doctors And Daleks, основанную на пятой редакции Dungeons & Dragons. Компания понимала, что может получить негативные отзывы — как, например, многие игроки очень удивились выбору 5e для ролевой игры по Dark Souls, — но в итоге анонс встретили в ещё более прохладном тоне.

    Ничего не говорит «мы понимаем „Доктора Кто“» как выбор ролевой системы, в которой 3/4 объёма посвящено боевым правилам и которая плохо справляется с социальными конфликтами

    D&D 5e — ужасный, ужасный выбор для «Доктора Кто». В этом почти нет смысла — с точки зрения игры, которая целиком идёт от повествования вроде игр на движке Powered by the Apocalypse. Я так устал, чувак.  

    Серьёзно? Я знаю, сколько усилий было потрачено на Doctor Who: Adventures in Time and Space, чтобы она здорово отражала сериал (я участвовал в плейтестах). Так что мне остаётся предположить, что анонс версии для 5e был запланирован на 1 апреля?

    Впрочем, в том же анонсе Cubicle 7 заявила, что не собирается бросать основную линейку ролевых игр — во втором квартале этого года компания представит новую редакцию правил Doctor Who: The Roleplaying Game.

    Игроки раскритиковали Cubicle 7 за анонс ролевой игры по «Доктору Кто» на движке D&D

    По поводу скандала высказался креативный директор Cubicle 7 Эммет Бёрн. Он рассказал, что команда ждала негативную реакцию, но она оказалась чрезмерной. Он также подтвердил, что разработкой Doctors and Daleks занимаются три человека, среди них и создатели оригинальной игры, которые вполне понимают сериал и потому стараются отразить это в игре.

    Doctors and Daleks не заменяет нашу Doctor Who RPG. Прямо сейчас у нас в работе около десятка книг. Но факт в том, что есть много людей, которые играют в D&D. Doctors and Daleks позволит им сыграть в их любимом фандоме по системе, которую они знают и любят.

    Эммет Бёрн, креативный директор Cubicle 7

    В пример он привёл игры по «Властелину колец» — у компании в работе были и The One Ring RPG по своей системе, и Adventures in the Middle-Earth на движке пятой редакции. И вторая превзошла продажи первой, и вторую многие игроки хвалили за воссоздание духа вселенной.

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