Игроки раскритиковали Cubicle 7 за анонс ролевой игры по «Доктору Кто» на движке D&D

В середине февраля компания Cubicle 7 поделилась новостями по настольной ролевой игре Doctor Who: The Roleplaying Game (ранее известна как Doctor Who: Adventures in Time and Space). Издатель уже много лет выпускает книги по мотивам знаменитого научно-фантастического сериала. В основе лежит собственная ролевая система, а для каждой эпохи Доктора авторы выпустили своё издание с противниками, спутниками, предметами, проиллюстрировав кадрами из сериала.

И теперь Cubicle 7 анонсировала настольную ролевую игру Doctor Who 5e: Doctors And Daleks, основанную на пятой редакции Dungeons & Dragons. Компания понимала, что может получить негативные отзывы — как, например, многие игроки очень удивились выбору 5e для ролевой игры по Dark Souls, — но в итоге анонс встретили в ещё более прохладном тоне.

Nothing says "we understand Doctor Who" like choosing a system that is 3/4 combat and can barely handle a social encounter

Ничего не говорит «мы понимаем „Доктора Кто“» как выбор ролевой системы, в которой 3/4 объёма посвящено боевым правилам и которая плохо справляется с социальными конфликтами

5e is a terrible, terrible choice for Doctor Who and makes very little sense in terms of a game that completely lends itself to storytelling styles like PtBA. I'm so tired, dude. https://t.co/bariAtO2lY

D&D 5e — ужасный, ужасный выбор для «Доктора Кто». В этом почти нет смысла — с точки зрения игры, которая целиком идёт от повествования вроде игр на движке Powered by the Apocalypse. Я так устал, чувак.

Seriously?

I know how much effort was spent ensuring Doctor Who: Adventures in Time and Space was a good reflection of the show (I was in the playtest).

So I can only assume the 5e announcement was scheduled for April 1st?

— Al Livingstone (@AlLivingstone1) February 18, 2022