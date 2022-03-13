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    Новости

    Игры серий Metro, Painkiller и Saints Row больше не продаются в России

    13 марта 2022
    13.03.2022
    1008
    0 минут на чтение
    Игры серий Metro, Painkiller и Saints Row больше не продаются в России 1

    Компания Koch Media, владеющая издателями Prime Matter, Deep Silver снимает свои самые крупные игровые серии с продажи в РФ.

    В России нельзя будет купить Metro, Painkiller и Dead Island, RPG Pathfinder: Kingmaker, а также игры серии Hot Wheels Unleashed, MotoGP. В Steam нельзя оформить заказ, а в Epic Games при покупке игры появляется уведомление, что товар недоступен в этом регионе.

    Последняя игра серии Pathfinder под заголовком Wrath of the Righteous доступна для продажи, поскольку Koch Media не занималась её изданием.

    Доступ к уже купленным играм остался.

    Koch Media также выразила поддержку пострадавшим в результате боевых действий в Украине. Компания пожертвовала 500 тысяч долларов на гуманитарную помощь.

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    Прости, «Дикая Охота», но трон больше не твой.

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