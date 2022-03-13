Игры серий Metro, Painkiller и Saints Row больше не продаются в России

Компания Koch Media, владеющая издателями Prime Matter, Deep Silver снимает свои самые крупные игровые серии с продажи в РФ.
В России нельзя будет купить Metro, Painkiller и Dead Island, RPG Pathfinder: Kingmaker, а также игры серии Hot Wheels Unleashed, MotoGP. В Steam нельзя оформить заказ, а в Epic Games при покупке игры появляется уведомление, что товар недоступен в этом регионе.
Последняя игра серии Pathfinder под заголовком Wrath of the Righteous доступна для продажи, поскольку Koch Media не занималась её изданием.
Доступ к уже купленным играм остался.
Koch Media также выразила поддержку пострадавшим в результате боевых действий в Украине. Компания пожертвовала 500 тысяч долларов на гуманитарную помощь.
Читайте также
Pathfinder: Wrath of the Righteous. Обзор самой длинной игры в истории «Мира фантастики»
Прости, «Дикая Охота», но трон больше не твой.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Последний джедайПочему Люка Скайуокера так долго не могли найти?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.