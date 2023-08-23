Индийский модуль «Чандраян-3» успешно приземлился на Луну

23 августа в 15:33 по МСК индийский спускаемый модуль с луноходом в рамках миссии «Чандраян-3» совершил успешную посадку в южной приполярной зоне Луны.

Для Индии это третья лунная автоматическая станция и вторая попытка достичь поверхности Земли — в 2019 та провалилась.

В течение двух недель аппарат будет изучать область с возможным водяным льдом, которая может стать источником кислорода, топлива и воды для будущих полетов на Луну и потенциального создания колонии на спутнике Земли, а также проводить ряд экспериментов, в том числе спектрометрический анализ минерального состава лунной поверхности.

«Чандраян-3» отправился в космос 14 июля 2023 года. А 23 августа аппарат начал автоматическую процедуру посадки на Луну.