Кинокомпания «Иноекино», специализирующаяся на показе культовых картин, объявила, что 28 октября выпустит в прокат оригинальный «Кошмар на улице Вязов» Уэса Крейвена — с неподражаемым Робертом Инглундом в роли Фредди Крюгера.

Слэшер вышел в 1984 году и породил целую франшизу, которая ныне включает в себя 9 фильмов, 2 сериала, документальные картины, книги и комиксы.

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Все сеансы традиционно пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Список город будет опубликован в сообществе компании ближе к выходу.