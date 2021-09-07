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    Новости

    «Иноекино» покажет «Кошмар на улице Вязов» в кинотеатрах — прямо к Хэллоуину

    7 сентября 2021
    07.09.2021
    84
    0 минут на чтение
    «Иноекино» покажет «Кошмар на улице Вязов» в кинотеатрах — прямо к Хэллоуину

    Кинокомпания «Иноекино», специализирующаяся на показе культовых картин, объявила, что 28 октября выпустит в прокат оригинальный «Кошмар на улице Вязов» Уэса Крейвена — с неподражаемым Робертом Инглундом в роли Фредди Крюгера.

    Слэшер вышел в 1984 году и породил целую франшизу, которая ныне включает в себя 9 фильмов, 2 сериала, документальные картины, книги и комиксы.

    Постер

    «Иноекино» покажет «Кошмар на улице Вязов» в кинотеатрах — прямо к Хэллоуину 1

    Все сеансы традиционно пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

    Список город будет опубликован в сообществе компании ближе к выходу.

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    Ко дню рождения Фредди Крюгера.

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