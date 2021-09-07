Кинокомпания «Иноекино», специализирующаяся на показе культовых картин, объявила, что 28 октября выпустит в прокат оригинальный «Кошмар на улице Вязов» Уэса Крейвена — с неподражаемым Робертом Инглундом в роли Фредди Крюгера.
Слэшер вышел в 1984 году и породил целую франшизу, которая ныне включает в себя 9 фильмов, 2 сериала, документальные картины, книги и комиксы.
Постер
Все сеансы традиционно пройдут на английском языке с русскими субтитрами.
Список город будет опубликован в сообществе компании ближе к выходу.
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Ко дню рождения Фредди Крюгера.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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