Инсайдер: Эбби во втором сезоне The Last of Us может сыграть Кейтлин Дивер

На сайте Independent Film and Television Alliance появилась информация, что съемки второго сезона The Last of Us от HBO стартуют 7 января 2024 года.

Вместе с этим инсайдер Джефф Снайдер рассказал, что роль Эбби исполнит Кейтлин Дивер («Никто тебя не спасет»). Стороны близки к заключению сделки.

На это косвенно указывает в том числе то, что шоураннер Крэйг Мазин недавно подписался в соцсетях на актрису.

Примечательно, что прежде Дивер пробовалась на роль Элли, но она не подошла из-за несоответствия в возрасте.

Второй сезон The Last of Us выйдет в 2025 году.