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    Новости

    Инсайдер: первый сезон «Перси Джексона» выйдет в начале 2022 года

    4 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    04.05.2021
    953
    0 минут на чтение
    В первом сезоне

    Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал на Patreon, что Disney начала искать актера, который сыграет главного героя в сериале-экранизации «Перси Джексон и Олимпийцы».

    Его роль описывается так:

    12-летний мальчик. Умный, отзывчивый ребенок, остер на язык. Герой всегда считал себя изгоем из-за СДВГ и дислексии, но он не похож на планктон. Напротив, он импульсивен и вспыльчив, его легко разозлить, когда ему что-то кажется несправедливым. Сарказм — еще одна его узнаваемая черта, но за его цинизмом скрывается ласковый сын и верный друг, который просто хочет поступать правильно с теми, кто ему дорог.

    Также стало известно, что первый сезон, в основу которого легла книга «Похититель молний», будет состоять из восьми эпизодов. Он должен выйти примерно в январе 2022 года.

    Над сценарием работают автор серии романов Рик Риордан и Джонатан И. Стайнберг, приложивший руку к сериалам вроде «Живая мишень» и «Черные паруса».

    Ранее писатель рассказал, что адаптация «Перси Джексона» не будет уступать по качеству и бюджету «Мандалорцу» и «ВандеВижну».

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    Рик Риордан не смотрел фильмы по «Перси Джексону» — и никогда не будет

     Дмитрий Кинский |  09.06.2020

    Ему не понравились сценарии фильмов.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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