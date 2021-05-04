Инсайдер: первый сезон «Перси Джексона» выйдет в начале 2022 года

Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал на Patreon, что Disney начала искать актера, который сыграет главного героя в сериале-экранизации «Перси Джексон и Олимпийцы».
Его роль описывается так:
12-летний мальчик. Умный, отзывчивый ребенок, остер на язык. Герой всегда считал себя изгоем из-за СДВГ и дислексии, но он не похож на планктон. Напротив, он импульсивен и вспыльчив, его легко разозлить, когда ему что-то кажется несправедливым. Сарказм — еще одна его узнаваемая черта, но за его цинизмом скрывается ласковый сын и верный друг, который просто хочет поступать правильно с теми, кто ему дорог.
Также стало известно, что первый сезон, в основу которого легла книга «Похититель молний», будет состоять из восьми эпизодов. Он должен выйти примерно в январе 2022 года.
Над сценарием работают автор серии романов Рик Риордан и Джонатан И. Стайнберг, приложивший руку к сериалам вроде «Живая мишень» и «Черные паруса».
Ранее писатель рассказал, что адаптация «Перси Джексона» не будет уступать по качеству и бюджету «Мандалорцу» и «ВандеВижну».
Читайте также
Disney работает над сериалом по мотивам «Перси Джексона»
Когда выйдет сериал, неизвестно.
Рик Риордан не смотрел фильмы по «Перси Джексону» — и никогда не будет
Ему не понравились сценарии фильмов.
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.