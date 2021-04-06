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    Новости

    «Испытания никогда не закончатся»: тизер второго сезона «Звёздный путь: Пикар»

    6 апреля 2021
    Кот-император
    06.04.2021
    679
    0 минут на чтение
    «Испытания никогда не закончатся»: тизер второго сезона сериала «Звёздный путь: Пикар»

    5 апреля поклонники «Звёздного пути» отмечают День Первого контакта. Во вселенной сериалов именно в этот день люди совершили первый варп-полёт и встретились с вулканцами.  И в этот день CBS представила тизер второго сезона сериала «Звёздный путь: Пикар» с Патриком Стюартом.

    В продолжении вернётся инопланетянин Кью, которого снова сыграет Джон де Лэнси. Ранее персонаж фигурировал в сериалах «Следующее поколение», «Глубокий космос 9» и «Вояджер». К роли Дейты вернётся и Брент Спинер.

    Точной даты выхода второго сезона нет. Команд приступила к съёмкам и рассчитывает выпустить сезон в 2022-м.

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    Кот-император
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