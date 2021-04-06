«Испытания никогда не закончатся»: тизер второго сезона «Звёздный путь: Пикар»

5 апреля поклонники «Звёздного пути» отмечают День Первого контакта. Во вселенной сериалов именно в этот день люди совершили первый варп-полёт и встретились с вулканцами. И в этот день CBS представила тизер второго сезона сериала «Звёздный путь: Пикар» с Патриком Стюартом.
"The trial never ends." ✨ #StarTrekPicard #FirstContactDay pic.twitter.com/42ey4IyN2y
— Star Trek (@StarTrek) April 5, 2021
В продолжении вернётся инопланетянин Кью, которого снова сыграет Джон де Лэнси. Ранее персонаж фигурировал в сериалах «Следующее поколение», «Глубокий космос 9» и «Вояджер». К роли Дейты вернётся и Брент Спинер.
Точной даты выхода второго сезона нет. Команд приступила к съёмкам и рассчитывает выпустить сезон в 2022-м.
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