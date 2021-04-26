Исследование: тираннозавры перемещались со скоростью 5 км/ч

Исследователи из Нидерландов разработали новый подход для визуализации походки динозавров. Смоделировав хвост тираннозавра рекса в виде подвесного моста, ученые сформировали новое представление о скорости ходьбы животного.

У людей и животных есть своя предпочтительная скорость ходьбы. Отчасти это обусловлено количеством необходимой энергии: все стараются передвигаться так, чтобы расходовать как можно меньше энергии. Один из способов достижения этой цели называется резонансом. Сидя на качели, вы не сможете раскачиваться с любой скоростью, какая вам заблагорассудится. Если вы хотите хорошо раскачаться, придется подгадать нужный момент и войти в ритм качели. Другими словами, вам надо войти с качелей в резонанс. То же происходит, когда вы расслабленно идёте – части вашего тела резонируют. Более медленный шаг расходует больше энергии, он даётся сложнее. Такая система работает для животных, передвигающихся как на четырех ногах, так и на двух, вроде людей и страусов.

Паша ван Бийлерт, студент Амстердамского свободного университета, применил эту идею к тираннозавру рексу, походка которого отличалась от всех других животных. У этих хищных динозавров было не просто было две ноги, у них был и огромный хвост, помогавший им перемещаться. Подобно костям в наших шеях, кости в хвосте удерживаются связками.

«Это можно сравнить с подвесным мостом. Подвесным мостом с тонной мышц».

С каждым шагом хвост поднимается и опускается. Это означает, что у него есть естественная частота, на которой он резонирует. Чтобы определить эту частоту, ван Бийлерт совместно с профессорами Энн Шульп из Утрехтского университета и Кнук ван Суст из Амстердамского свободного университета создали трехмерную модель Трикс — тираннозавра, выставленного в Голландском национальном музее естественной истории Naturalis. Они дополнили модель знаменитого скелета цифровыми мышцами, что позволило провести ее биомеханический анализ. В результате тестов, ученые вывели естественную частоту и предпочтительную скорость ходьбы: 4,6 км/ч.

Так что, когда Трикс выходила на прогулку, то шла с той же скоростью, что и большинство людей сегодня. Будь у вас ручной тираннозавр, то вы бы без проблем смогли его выгуливать. А если бы вам пришлось спасаться от враждебного – или голодного – тираннозавра бегством, это не составило бы особого труда.

Результаты своих исследований ван Бийлерт, ван Суст и Шульп опубликовали в журнале Royal Society Open Science.