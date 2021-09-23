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    Новости

    Исследователи создали голограмму, которую можно потрогать. Что? Да!

    23 сентября 2021
    23.09.2021
    419
    0 минут на чтение

    Ученые из Университета Глазго создали систему голограмм, использующую аэрогаптику (потоки воздуха) для воспроизведения ощущения прикосновения. 

    Об этом рассказал исследователь Равиндер Даахия, работавший над проектом. Он утверждает, что воздушные потоки помогают почувствовать человеческие пальцы, руки и запястья. 

    Со временем, это можно развить до такой степени, что станет возможно встретиться с виртуальным аватаром своего коллеги на другом конце света и действительно почувствовать его рукопожатие. Более того, это может стать первыми шагами к созданию чего-то наподобие голодека.

    Подобно сенсорным голограммам, аэрогаптической системе не нужен портативный контроллер или умные перчатки, чтобы воспроизвести ощущение прикосновения. Она использует сопло, способное реагировать на движение руки пользователя, выпуская в его сторону воздух с соответствующей силой.

    Даахия и его команда испытали эту систему на примере интерактивной проекции баскетбольного мяча – они утверждают, что его можно потрогать, покатать и даже поотбивать от пола.

    Обратная связь с воздушными потоками системы также модулируется на основе виртуальной поверхности мяча, позволяя пользователям ощущать его округлую форму, когда он скатывается с кончиков их пальцев.

    Даахия надеется, что в дальнейшем эта система поможет создать удивительный видеоигровой опыт, а также поможет врачам лучше помогать своим пациентам вне зависимости от того, в какой точке мира они находятся.

     

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    Переводчик и журналист, мастер прожигать время за чтением книг. Люблю физику, твердую научную фантастику и комиксы.

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