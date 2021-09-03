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    Новости

    Итальянцы переоделись в хоббитов и отправились к Везувию

    3 сентября 2021
    03.09.2021
    1743
    0 минут на чтение
    Черновик 882

    27 августа девять фанатов «Властелина колец» из Италии переоделись в героев трилогии и отправились пешком из города Кьети к вулкану Везувию (это около 250 километров), чтобы сбросить туда кольцо всевластия.

    Группу из четырех хоббитов, волшебника, эльфа, гнома и двух людей возглавил 37-летний кондитер Николас Джентиле.

    Мы выбрали Везувий, потому что в прошлом он был разрушительным, прямо как Роковая гора. И он все еще внушает страх, поскольку находится очень близко к людям.

    Цель их шествия — собрать деньги, чтобы создать свою деревню хоббитов. Сейчас такая есть только в Новой Зеландии, где снимали «Властелин колец» и «Хоббита».

    Черновик 883
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    Редактор
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