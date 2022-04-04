Издательства рассказали об остановке работы с зарубежными авторами из-за ограничений Центробанка

«Коммерсантъ» рассказал, что из-за нового требования Центробанка книжные издательства столкнулись с новыми серьёзными проблемами — как будто бы старых было недостаточно.

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Дело в том, что с 27 марта ЦБ ввёл ограничение по предварительной оплате (авансовым платежам) российскими компаниями в пользу иностранных. Теперь она может быть произведена только в пределах 30% от суммы обязательств, предусмотренных по каждому контракту. Это приводит к тому, что издательства не смогут выполнить обязательства перед зарубежными авторами. Требование «делает практически невозможной работу с иностранными компаниями и издательствами», заявил президент группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Новиков отмечает, что ограничение не учитывает специфику работы с интеллектуальным продуктом: права покупаются сейчас, а какой будет общая сумма «обязательств по контракту» правообладателя после издания книги — неизвестно.

Поэтому в договоре покупки прав на книгу фиксируется не полная сумма сделки, а только аванс, и выплатить его полностью по новым правилам нельзя, только 30%. Олег Новиков, президент группы «Эксмо-АСТ»

По словам господина Новикова, ограничение означает приведёт к прекращению всех договоров, по которым не подписаны акты и должны быть сделаны выплаты, поскольку правообладатель получит только 30% от аванса — соответственно, сторона будет считать договорённости невыполненными.

Сейчас издательство планирует запросить разъяснения Центробанка и попросить о возможных корректировках.

С этой же проблемой столкнулось издательство «Альпина Паблишер»:

Проблема платежей иностранным правообладателям в свете нового решения Банка России может стать очень острой. Сейчас наши юристы и финансисты обсуждают ситуацию с сотрудниками валютного контроля нашего банка и ищут решение. Алексей Ильин, гендиректор «Альпина Паблишер»

Опрошенный изданием юрист Юрий Федюкин считает, что комментарии Центробанка делу не помогут — в постановлении указано, что ограничения касаются и платежей «передаче результатов интеллектуальной деятельности».