    3
    Новости

    Издательства рассказали об остановке работы с зарубежными авторами из-за ограничений Центробанка

    4 апреля 2022
    04.04.2022
    407
    1 минута на чтение
    Что будет с книгами в России теперь? 9

    «Коммерсантъ» рассказал, что из-за нового требования Центробанка книжные издательства столкнулись с новыми серьёзными проблемами — как будто бы старых было недостаточно.

    Читайте также

    Что будет с книгами в России теперь? 6

    Что будет с книгами в России теперь?

     Алексей Ионов |  28.03.2022

    На чём печатать, когда нет бумаги? Что печатать, когда нет прав? И кто это будет покупать, когда нет денег? Анализируем кризис российского книгоиздания в новом мире 2022 года.

    Дело в том, что с 27 марта ЦБ ввёл ограничение по предварительной оплате (авансовым платежам) российскими компаниями в пользу иностранных. Теперь она может быть произведена только в пределах 30% от суммы обязательств, предусмотренных по каждому контракту. Это приводит к тому, что издательства не смогут выполнить обязательства перед зарубежными авторами. Требование «делает практически невозможной работу с иностранными компаниями и издательствами», заявил президент группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

    Новиков отмечает, что ограничение не учитывает специфику работы с интеллектуальным продуктом: права покупаются сейчас, а какой будет общая сумма «обязательств по контракту» правообладателя после издания книги — неизвестно.

    Поэтому в договоре покупки прав на книгу фиксируется не полная сумма сделки, а только аванс, и выплатить его полностью по новым правилам нельзя, только 30%.

    Олег Новиков, президент группы «Эксмо-АСТ»

    По словам господина Новикова, ограничение означает приведёт к прекращению всех договоров, по которым не подписаны акты и должны быть сделаны выплаты, поскольку правообладатель получит только 30% от аванса — соответственно, сторона будет считать договорённости невыполненными.

    Сейчас издательство планирует запросить разъяснения Центробанка и попросить о возможных корректировках.

    С этой же проблемой столкнулось издательство «Альпина Паблишер»:

    Проблема платежей иностранным правообладателям в свете нового решения Банка России может стать очень острой. Сейчас наши юристы и финансисты обсуждают ситуацию с сотрудниками валютного контроля нашего банка и ищут решение.

    Алексей Ильин, гендиректор «Альпина Паблишер»

    Опрошенный изданием юрист Юрий Федюкин считает, что комментарии Центробанка делу не помогут — в постановлении указано, что ограничения касаются и платежей «передаче результатов интеллектуальной деятельности».

    Так что проблемы издателей могут разрешиться, только если установленный ЦБ порядок будет упразднен либо изменен и авансовые платежи, осуществляемые при передаче прав, будут включены в перечень исключений наравне с горюче-смазочными материалами и материально-техническими запасами.

    Юрий Федюкин, юрист

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Что будет в России с кино и сериалами? Спойлер: всё очень плохо 5
    0
    2254
    Что будет в России с кино и сериалами? Спойлер: всё очень плохо

    Сколько ещё протянет кинопрокат в России в нынешних условиях? Спасёт ли нас прокат классики? Почему отменяют премьеры даже российского кино? А что будет со стримингами и новыми сериалами? И почему разорение грозит даже… пиратам?

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 23
    0
    50180
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022

    Фантастические книги: от новых романов Громыко и Дяченко до долгожданного финала Малазанской эпопеи. 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 5
    0
    96637
    Сэм Сайкс «Десять железных стрел». Фэнтези в антураже гримдарка, избежавшее «проклятия второго тома»

    Авантюрный боевик в жанре истории про ограбление.

    Видео: блиц-обзор настольной игры «Манчкин. Гравити Фолз»
    0
    264652
    Видео: блиц-обзор настольной игры «Манчкин. Гравити Фолз»

    «Это самое лучшее лето в твоей жизни, Манчкин!»

    Обзор Ghostwire: Tokyo. Изгоняющий вышки 8
    0
    146714
    Обзор Ghostwire: Tokyo. Изгоняющий вышки

    Бороться с демонами ещё никогда не было так скучно

    Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 116 главных фантастических книг 2
    0
    199010
    Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 116 главных фантастических книг

    Переиздание первого спецвыпуска «Мира фантастики», посвящённого самым значимым для фантастического жанра книгам.

    «Ампир V»: «запрещённая» экранизация Пелевина с Оксимироном 8
    0
    201187
    «Ампир V»: «запрещённый» фильм с Оксимироном по Пелевину

    Тот редкий случай, когда из довольно скучной книги получилось сделать интересный фильм.

    Кристофер Паолини «По ту сторону звёзд. Книга 2»
    0
    247916
    Кристофер Паолини «По ту сторону звёзд. Книга 2». Конец войны — но не финал истории героини

    Космическая фантастика, продуманный мир которой достоин более глубокого сюжета.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить