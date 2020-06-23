Издательство Alt Graph на грани закрытия. Команда открыла сбор средств на выпуск манги

Издательство комиксов и манги Alt Graph, известное по локализации «Босоного Гэна», «Паразита», «Странников» и работ Сатоси Кона, оказалось на грани закрытия из-за последствий коронавирусной пандемии и кризиса. Команда планировала выпустить весной несколько новых книг: финальные тома «Паразита», а также «В этом уголке мира» Фумиё Коно и «Ночь на Галактической железной дороге» по мотивам повести Кэндзи Миядзавы. Однако на печать не осталось средств, и теперь книги могут выпустить только при помощи краудфандинга.

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«В этом уголке мира»

«В этом уголке мира» — историческая манга Фумиё Коно о жизненном пути юной Судзу, скромной девушки, способной художницы и мечтательницы из Хиросимы. В 18 лет она выходит замуж по договоренности между родителями и переселяется в городок Курэ, где в годы Второй мировой располагалась база военно-морского флота. Судзу предстоит работать не покладая рук и многим пожертвовать, чтобы сберечь свой уголок мира, вокруг которого разворачивается военная трагедия…

По манге вышло одноимённое аниме, а с мангой «Город, где вечером стихает ветер. Страна, где расцветает сакура» (издательство выпустило в 2019-м) оба тома образуют своего рода дилогию. Переводчица Екатерина Рябова, объём: 456 страниц (8 цветных), твердый переплет, размер: 200 на 140 мм.

«Ночь на Галактической железной дороге»

Жизнь Джованни полна тягот, лишений и невзгод. Его мать больна, отец пропал несколько лет назад, а сам он за гроши разносит газеты и подрабатывает в типографии. В канун праздника Млечного Пути он отправился за молоком для матери, но за день так выбился из сил, что по пути заснул на холме. Проснулся Джованни от шума поезда, который спустился к нему с усыпанного звездами неба. Загадочным образом очутившись в вагоне, он сразу же увидел своего старого друга, Кампанеллу. Внезапно поезд выпустил клубы пара молочного цвета, осторожно дернулся вперед, а потом взмыл в небо и отправился в сказочное путешествие по Млечному Пути.

Объём: 324 страницы (4 цветных), твердый переплет, размер: 200 на 140 мм.

«Паразит», седьмой и восьмой том

Военные готовятся к открытому противостоянию с паразитами. К зданию муниципалитета, где собралась группа паразитов во главе с мэром Хирокавой, стягиваются значительные силы людей, но никто не знает, на что способны загнанные в угол паразиты. Военные готовы пожертвовать гражданскими в случае необходимости и использовать любые средства. Идзуми и Миги смогли избежать участия в этой бойне, но кровавый рок все равно преследует беглецов по пятам, и для обоих героев настает час расплаты! Чтобы защитить тех, кого он любит, Идзуми придется столкнуться лицом к лицу с самыми опасными врагами и разобраться с внутренними демонами, раздирающими его душу. Исчезнут ли паразиты навсегда? И для чего же они все-таки появились на свет? Для человечества, оказавшегося на грани выживания, этот конфликт станет очень важным уроком! Вот только каким?

Объём: 270 страниц, твердый переплет, размер: 200 на 140 мм.

В рамках сбора средств можно приобрести все эти книги как по отдельности, так и разными комплектами. Можно заказать всю коллекцию «Паразита» или приобрести коллекционные издания. Доставить обещают в сентябре.

На момент публикации заметки собрано 455 тысяч рублей из запрашиваемых 600. Сбор средств будет идти ещё 58 дней.