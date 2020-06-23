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    Новости

    Издательство Alt Graph на грани закрытия. Команда открыла сбор средств на выпуск манги

    23 июня 2020
    Кот-император
    23.06.2020
    3823
    3 минут на чтение
    Издательство Alt Graph на грани закрытия. Команда открыла сбор средств на выпуск манги

    Издательство комиксов и манги Alt Graph, известное по локализации «Босоного Гэна», «Паразита», «Странников» и работ Сатоси Кона, оказалось на грани закрытия из-за последствий коронавирусной пандемии и кризиса. Команда планировала выпустить весной несколько новых книг: финальные тома «Паразита», а также «В этом уголке мира» Фумиё Коно и «Ночь на Галактической железной дороге» по мотивам повести Кэндзи Миядзавы. Однако на печать не осталось средств, и теперь книги могут выпустить только при помощи краудфандинга. 

    Поддержав нас, вы не только поможете нашему издательству выжить, но и получите наши новинки по более низкой цене. Также специально для Бумстартера мы подготовили коллекционные издания с эксклюзивными обложками и лимитированным тиражом в 300 экземпляров.

    Издательство Alt Graph на грани закрытия. Команда открыла сбор средств на выпуск манги 1

    «В этом уголке мира»

    «В этом уголке мира» — историческая манга Фумиё Коно о жизненном пути юной Судзу, скромной девушки, способной художницы и мечтательницы из Хиросимы. В 18 лет она выходит замуж по договоренности между родителями и переселяется в городок Курэ, где в годы Второй мировой располагалась база военно-морского флота. Судзу предстоит работать не покладая рук и многим пожертвовать, чтобы сберечь свой уголок мира, вокруг которого разворачивается военная трагедия…

    По манге вышло одноимённое аниме, а с мангой «Город, где вечером стихает ветер. Страна, где расцветает сакура» (издательство выпустило в 2019-м) оба тома образуют своего рода дилогию. Переводчица Екатерина Рябова, объём: 456 страниц (8 цветных), твердый переплет, размер: 200 на 140 мм.

    «Ночь на Галактической железной дороге»

    Жизнь Джованни полна тягот, лишений и невзгод. Его мать больна, отец пропал несколько лет назад, а сам он за гроши разносит газеты и подрабатывает в типографии. В канун праздника Млечного Пути он отправился за молоком для матери, но за день так выбился из сил, что по пути заснул на холме. Проснулся Джованни от шума поезда, который спустился к нему с усыпанного звездами неба. Загадочным образом очутившись в вагоне, он сразу же увидел своего старого друга, Кампанеллу. Внезапно поезд выпустил клубы пара молочного цвета, осторожно дернулся вперед, а потом взмыл в небо и отправился в сказочное путешествие по Млечному Пути.

    Объём: 324 страницы (4 цветных), твердый переплет, размер: 200 на 140 мм.

    «Паразит», седьмой и восьмой том

    Военные готовятся к открытому противостоянию с паразитами. К зданию муниципалитета, где собралась группа паразитов во главе с мэром Хирокавой, стягиваются значительные силы людей, но никто не знает, на что способны загнанные в угол паразиты. Военные готовы пожертвовать гражданскими в случае необходимости и использовать любые средства.

    Идзуми и Миги смогли избежать участия в этой бойне, но кровавый рок все равно преследует беглецов по пятам, и для обоих героев настает час расплаты! Чтобы защитить тех, кого он любит, Идзуми придется столкнуться лицом к лицу с самыми опасными врагами и разобраться с внутренними демонами, раздирающими его душу.

    Исчезнут ли паразиты навсегда? И для чего же они все-таки появились на свет? Для человечества, оказавшегося на грани выживания, этот конфликт станет очень важным уроком! Вот только каким?

    Объём: 270 страниц, твердый переплет, размер: 200 на 140 мм.

    В рамках сбора средств можно приобрести все эти книги как по отдельности, так и разными комплектами. Можно заказать всю коллекцию «Паразита» или приобрести коллекционные издания. Доставить обещают в сентябре.

    На момент публикации заметки собрано 455 тысяч рублей из запрашиваемых 600. Сбор средств будет идти ещё 58 дней.

    А здесь манга собрала почти 16 миллионов рублей!

    «Истари» собрали почти 7 млн рублей на издание веб-романа «Магистр дьявольского культа»

    «Истари» собрали свыше 7 млн рублей на издание веб-романа «Магистр дьявольского культа»

     Кот-император |  07.02.2020 |  764

    Кампания будет идти ещё 15 дней, за это время участники могут разблокировать последнюю сверхцель. Сами книги обещают доставить к июлю.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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