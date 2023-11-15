Издательство Fanzon переиздаст весь цикл Грегори Киза «Королевства костей и терний»

Издательство Fanzon переиздаст цикл Грегори Киза «Королевства костей и терний». «Терновый король», первая книга тетралогии, выйдет уже следующей весной.

Действие цикла разворачивается в обуреваемом политическими интригами королевстве Кротения. Некогда мирная страна оказывается втянута в войну с древним злом — Терновым королем.

Грегори Киз пишет с середины девяностых годов и работает в жанрах фэнтези, альтернативной истории и космической фантастики. Его дебютный роман «Дети великой реки» был номинирован на премию «Локус».

Цикл «Королевства костей и терний» уже выпускался на русском языке в середине нулевых, но последняя книга серии так и не была издана. Также в России выходили тетралогия «Век безумия», пара книг по «Звёздным войнам» и роман по вселенной Elder Scrolls.