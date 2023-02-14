К касту сериала про Пингвина присоединились звезды «Карточного домика» и «Пространства»

К актерскому составу сериала во вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза присоединилось еще три человека.

В их числе Майкл Келли («Карточный домик»), Шохре Агдашлу («Пространство») и Дирдри О’Коннелл («Дайан»). Кого именно они сыграют, пока не уточняется.

Действие сериала про Пингвина развернется спустя неделю после финала «Бэтмена», а его события мягко подведут к сюжету сиквела.

Съемки «Пингвина» должны начаться в конце февраля в Нью-Йорке.