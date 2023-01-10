Канг и МОДОК в трейлере фильма «Человек-Муравей и Оса: Квантомания»

Marvel выпустила трейлер «Человека-Муравья и Осы: Квантомания» — триквела супергеройского боевика про Скотта Лэнга. Режиссёром выступил Пейтон Рид, снявший предыдущие фильмы.

Почти всё действие картины будет посвящено Квантовому миру и столкновению с Кангом — следующим суперзлодеем. Он обещает дать Лэнгу то, чего так не хватает отцу дочери, — время. В обмен на небольшое дело:

В фильме также покажут МОДОКа, который выступит одним из антагонистов.

Ранее один из вариантов Канга появился в сериале «Локи».

Постер

«Квантомания» запустит следующую фазу киновселенной Marvel. В мировой прокат фильм выйдет 17 февраля.