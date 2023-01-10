Канг и МОДОК в трейлере фильма «Человек-Муравей и Оса: Квантомания»

Marvel выпустила трейлер «Человека-Муравья и Осы: Квантомания» — триквела супергеройского боевика про Скотта Лэнга. Режиссёром выступил Пейтон Рид, снявший предыдущие фильмы.
Почти всё действие картины будет посвящено Квантовому миру и столкновению с Кангом — следующим суперзлодеем. Он обещает дать Лэнгу то, чего так не хватает отцу дочери, — время. В обмен на небольшое дело:
В фильме также покажут МОДОКа, который выступит одним из антагонистов.
Ранее один из вариантов Канга появился в сериале «Локи».
Постер
«Квантомания» запустит следующую фазу киновселенной Marvel. В мировой прокат фильм выйдет 17 февраля.
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Дмитрий Кинский | 18.07.2022
Ее раскрыли на сабреддите MarvelStudiosSpoilers.
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