«Капитан Марвел 2» показал худший американский старт в истории Киновселенной

«Капитан Марвел 2» показал худший старт в США в истории киновселенной Marvel. За дебютный уикенд картина Ниа Дакосты заработала в американском прокате всего 47 миллионов долларов. Даже «Невероятный Халк» и «Человек-муравей», предыдущие аутсайдеры бокс-офиса, и те собирали больше 55 млн.

Провал фильма не стал сюрпризом для прессы. СМИ давно писали о проблемном производстве картины, а аналитики заранее предрекали второму «Капитану» плохие сборы. Но даже самые строго настроенные скептики ожидали, что за дебютные выходные лента соберет около 80 миллионов долларов в США, и 140 млн. — по всему миру. Теперь двухсотмиллионному блокбастеру придётся очень сильно постараться, чтобы окупиться в продаже.