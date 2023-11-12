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    Новости

    «Капитан Марвел 2» показал худший американский старт в истории Киновселенной

    12 ноября 2023
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    12.11.2023
    403
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    «Капитан Марвел 2» показал худший американский старт в истории Киновселенной

    «Капитан Марвел 2» показал худший старт в США в истории киновселенной Marvel. За дебютный уикенд картина Ниа Дакосты заработала в американском прокате всего 47 миллионов долларов. Даже «Невероятный Халк» и «Человек-муравей», предыдущие аутсайдеры бокс-офиса, и те собирали больше 55 млн.

    Провал фильма не стал сюрпризом для прессы. СМИ давно писали о проблемном производстве картины, а аналитики заранее предрекали второму «Капитану» плохие сборы. Но даже самые строго настроенные скептики ожидали, что за дебютные выходные лента соберет около 80 миллионов долларов в США, и 140 млн. — по всему миру. Теперь двухсотмиллионному блокбастеру придётся очень сильно постараться, чтобы окупиться в продаже.

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    Редактор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.
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