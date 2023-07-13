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    Кэмерон Монахен сыграет в новой части «Трона»

    13 июля 2023
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    13.07.2023
    1086
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    Кэмерон Монахен сыграет в новой части «Трона»

    Звезда «Готэма», «Бесстыжих» и новой дилогии Star Wars: Jedi Кэмерон Монахен завершил переговоры о съёмках в новой части «Трона». Рабочее название картины — «Трон: Арес».

    Детали о персонаже Монахена не раскрываются. Пока что известно, что фильм расскажет о приключениях компьютерной программы Арес в мире людей.

    Кроме того, к актёрскому составу присоединилась звезда «Шершней» Сара Дежарден. Её роль тоже не раскрывается.

    Вот кто ещё играет в картине:

    • Джаред Лето («Морбиус», «Бегущий по лезвию 2049»). Играет компьютерную программу Арес
    • Эван Питерс («Люди Икс», «Американская история ужасов»). Предположительно играет воина в виртуальном мире и обычного геймера в реальном.
    • Грета Ли («Жизнь матрёшки», «Утреннее шоу»). Разработчица игр, одержимая спасением своего творения.
    • Джоди Тёрнер-Смит («Анна Болейн», «Половое воспитание»). Роль держат в секрете.

    В режиссёрском кресле — Хоаким Роннинг, снявший фильмы «Малефисента: Владычица тьмы», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

    Даты выхода у фильма пока нет.

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