Кэмерон Монахен сыграет в новой части «Трона»

Звезда «Готэма», «Бесстыжих» и новой дилогии Star Wars: Jedi Кэмерон Монахен завершил переговоры о съёмках в новой части «Трона». Рабочее название картины — «Трон: Арес».
Детали о персонаже Монахена не раскрываются. Пока что известно, что фильм расскажет о приключениях компьютерной программы Арес в мире людей.
Кроме того, к актёрскому составу присоединилась звезда «Шершней» Сара Дежарден. Её роль тоже не раскрывается.
Вот кто ещё играет в картине:
- Джаред Лето («Морбиус», «Бегущий по лезвию 2049»). Играет компьютерную программу Арес
- Эван Питерс («Люди Икс», «Американская история ужасов»). Предположительно играет воина в виртуальном мире и обычного геймера в реальном.
- Грета Ли («Жизнь матрёшки», «Утреннее шоу»). Разработчица игр, одержимая спасением своего творения.
- Джоди Тёрнер-Смит («Анна Болейн», «Половое воспитание»). Роль держат в секрете.
В режиссёрском кресле — Хоаким Роннинг, снявший фильмы «Малефисента: Владычица тьмы», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».
Даты выхода у фильма пока нет.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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