Кевин Файги: братья Руссо действительно не работают над «Секретными войнами»

Глава Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что братья Руссо никак не причастны к работе над «Мстителями: Секретные войны» — по крайней мере, пока что.

Братья Руссо не врали, когда говорили, что не занимаются «Секретными войнами». Они сейчас работают над другими проектами в своей компании AGBO. У нас пока нет назначенного режиссера для «Секретных войн».

Не исключено, что все еще может измениться, так как фильм выйдет только в 2025 году. А сами братья Руссо неоднократно говорили, что готовы вернуться к киновселенной Marvel ради этой сюжетной арки.