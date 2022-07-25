Кевин Файги: братья Руссо действительно не работают над «Секретными войнами»

Глава Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что братья Руссо никак не причастны к работе над «Мстителями: Секретные войны» — по крайней мере, пока что.
Братья Руссо не врали, когда говорили, что не занимаются «Секретными войнами». Они сейчас работают над другими проектами в своей компании AGBO. У нас пока нет назначенного режиссера для «Секретных войн».
Не исключено, что все еще может измениться, так как фильм выйдет только в 2025 году. А сами братья Руссо неоднократно говорили, что готовы вернуться к киновселенной Marvel ради этой сюжетной арки.
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