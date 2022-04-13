Кинокомпания A24 также приостанавливает прокат фильмов в России

Кинокомпания A24 объявила, что присоединяется к международному бойкоту российского проката. Она также не будет выпускать свои фильмы в России.

С 24 февраля единственным фильмом компании был «Всё везде и сразу» — у нас картину прокатывала «Вольга». Как пишет БК, прокат стал во многом возможен благодаря тому, что «Вольга» выплатила 100% сумму правообладателям за фильм до начала показа. Обычно независимые прокатчики платят примерно 20% суммы в момент заключения договора, а остальную сумму уже после проката. Издание отмечает, что A24 могла отозвать права на прокат «Всё везде и сразу», однако в этом случае ей пришлось бы платить неустойку.

К показу планировались ещё две картины A24 — хоррор Men от Алекса Гарленда и слэшер X. БК с ссылкой на неофициальные данные отмечает, что «Вольга» не выкупала права на Men полностью, поэтому в России картина не выйдет. Её мировая премьера — 20 мая.

X же должен был выйти 17 марта (его у нас прокатывала компания «Парадиз»), но так и не увидел свет. Из графика релизов «Парадиз» убрала слэшер лишь 30 марта. Плюс, уже на днях картина выйдет в сети.