    3
    Новости

    Кинокомпания A24 также приостанавливает прокат фильмов в России

    13 апреля 2022
    13.04.2022
    582
    0 минут на чтение
    Кинокомпания A24 также приостанавливает прокат фильмов в России

    Кинокомпания A24 объявила, что присоединяется к международному бойкоту российского проката. Она также не будет выпускать свои фильмы в России.

    С 24 февраля единственным фильмом компании был «Всё везде и сразу» — у нас картину прокатывала «Вольга». Как пишет БК, прокат стал во многом возможен благодаря тому, что «Вольга» выплатила 100% сумму правообладателям за фильм до начала показа. Обычно независимые прокатчики платят примерно 20% суммы в момент заключения договора, а остальную сумму уже после проката. Издание отмечает, что A24 могла отозвать права на прокат «Всё везде и сразу», однако в этом случае ей пришлось бы платить неустойку.

    К показу планировались ещё две картины A24 — хоррор Men от Алекса Гарленда и слэшер X. БК с ссылкой на неофициальные данные отмечает, что «Вольга» не выкупала права на Men полностью, поэтому в России картина не выйдет. Её мировая премьера — 20 мая.

    X же должен был выйти 17 марта (его у нас прокатывала компания «Парадиз»), но так и не увидел свет. Из графика релизов «Парадиз» убрала слэшер лишь 30 марта. Плюс, уже на днях картина выйдет в сети.

    Читайте также

    «Всё везде и сразу»: пальцы-сосиски в мультивселенной безумия 2

    «Всё везде и сразу»: пальцы-сосиски в мультивселенной безумия

     Игорь Хованский |  07.04.2022

    Это постмодернистская комедия, в которой есть мир, где вы успешны, а вашу судьбу может решить дилдо.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Обзор Elden Ring. Лучше поздно, чем никогда 11
    0
    13834
    Обзор Elden Ring. Лучше поздно, чем никогда

    Боль и страдания — теперь в открытом мире

    Комикс «Лайка»: маленькая собака и большая ложь в истории одной страны
    0
    43487
    Комикс «Лайка»: маленькая собака и большая ложь в истории одной страны

    Эмоционально непростой, особенно в текущие времена, но глубокий гуманистический комикс про эру космической гонки и историю СССР.

    Космические дворняги: Белка, Стрелка, Лайка и другие собаки в космосе 8
    0
    61609
    Космические дворняги: Белка, Стрелка, Лайка и другие собаки в космосе

    Опыт этих животных должен был стать подспорьем для медиков и ученых, занимающихся проблемами того, как космический полёт влияет на земной организм.

    Видео: обзор настольной игры «Амазония»
    0
    124815
    Видео: обзор настольной игры «Амазония»

    Тропические леса у вас на столе.

    Короткометражка: «О, Чёрная дыра»
    0
    177394
    Короткометражка: «О, Чёрная дыра»

    «О, Чёрная дыра» – работа монументальная и в какой-то степени мифологическая.

    «Атака титанов»: вторая часть финала… и не последняя! 3
    0
    97850
    «Атака титанов»: вторая часть финала… и не последняя!

    Аниматоры не смогли уместить в сезон оставшиеся главы манги и отложили финальную битву на 2023 год.

    Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin 1
    0
    192272
    Обзор Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Доставайте ваши кристаллы!

    Final Fantasy в названии — отнюдь не знак качества.

    Фильм по Deus Ex: сценарий неснятой экранизации 7
    0
    225697
    Фильм по Deus Ex: сценарий неснятой экранизации

    Создатели собирались сохранить дух игры, а на главную роль позвать Брэдли Купера.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить