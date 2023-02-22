Киностудия Blumhouse открыла игровую компанию для разработки инди-хорроров

Киностудия Blumhouse открыла дочернюю компанию Blumhouse Games, которая займется производством и издательством игр в жанре хоррор.

Игровое подразделение будет сотрудничать с независимыми разработчиками, чтобы воплотить их творческое видение с помощью оригинальных игр для ПК, консолей и смартфонов.

Как и в кинобизнесе, Blumhouse Games нацелена на создание инди-игр с бюджетом менее 10 миллионов долларов, чтобы «обеспечить инновации и раздвинуть творческие границы».

Кресло президента занял опытный продюсер Зак Вуд, приложивший руку к Prey: Mooncrash и Twisted Metal, а финансовым директором стал бывший исполнительный директор PlayStation Дон Сехлер.