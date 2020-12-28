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    «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» теперь самое кассовое аниме в Японии — но не в мире

    28 декабря 2020
    Кот-император
    28.12.2020
    3001
    1 минута на чтение
    «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» теперь самое кассовое аниме в Японии

    «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen), полнометражное аниме к сериалу «Клинок, рассекающий демонов», продолжает бить рекорды проката. За последние выходные мультфильм сумел обойти историческое достижение «Унесённых призраками» Хаяо Миядзаки, которое держалось ещё с 2001 года, и стать самым кассовым аниме в истории японского проката. Сейчас касса «Бесконечного поезда» держится на уровне 313 миллионов долларов (или 32 миллиарда йен).

    Важно отметить: речь именно о прокате в Японии. В мировом прокате звание самого кассового аниме удерживает не Миядзаки, а «Твоё имя» Макото Синкая 2016 года — 358 миллионов долларов. У «Унесённых призраками» — 355 миллионов, и только на третьем месте — «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд». Впрочем, дело в том, что за пределами Японии «Бесконечный поезд» пока почти не прокатывался: кроме родины, он вышел ещё в Тайване, Гонконге, Сингапуре и Вьетнаме. Это значит, что, если не помешает эпидемия, фильм ещё имеет шансы побороться и за этот рекорд.

    Напомним, «Клинок, рассекающий демонов» — это фэнтези-франшиза о юном самурае Тандзиро, который охотится на демонов в Японии начала XX века. Про него существует манга Коёхару Готогэ и снятый по ней мультсериал. «Бесконечный поезд» (не путать с одноимённым мультсериалом!) — это продолжение сериала, в котором Тандзиро с товарищами сражаются с демонами в мчащемся на полном ходу поезде.

    «Клинок» был нашим аниме года

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     Ксения Аташева |  10.02.2020

    Продолжения двух главных хитов десятилетия, городское фэнтези, викинги и, конечно, исекаи, куда теперь без них.

     

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    Кот-император
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